عزيز مطر رئيسا للغرفة التجارية بشمال سيناء

اعلنت الغرفة التجارية لمحافظة شمال سيناء تشكيل مجلس الإدارة، أثناء جلسة الاجراءات التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة النائب عبد العزيز مطر اسماعيل ..حيث جاء تشكيل هيئة المكتب بالتزكية وهي كالاتى :
_النائب عبد العزيز مطر اسماعيل رئيس الغرفة التجارية
_ محمد سليم حسن نائب أول
_ناصر محمد مسلم نائب ثانى
_شريف مصباح عابد أمين الصندوق
_محمد ناصح محمد أمين الصندوق المساعد
_ اسماعيل أشرف عبد السميع سكرتير عام
- تيسير فايز والى المتحدث الرسمى للغرفة
لجنة الـ ٨:
- أعضاء لجنه الـ٨ بالوزارة:
- محمد حسين محمد خليل
-سعد سيد محمد حسين
- اسلام ناصر عايش خطابى
منسق عام المعارض:
-سعد سيد محمد حسين.
رئيس شئون الموظفين بالغرفة
-رشاد حسين محمد عبد الله.