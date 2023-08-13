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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عزيز مطر رئيسا للغرفة التجارية بشمال سيناء

هيئة مكتب الغرفة
هيئة مكتب الغرفة التجارية بشمال سيناء

اعلنت الغرفة التجارية لمحافظة شمال سيناء تشكيل مجلس الإدارة، أثناء جلسة الاجراءات التي عقدت   اليوم الأحد، برئاسة النائب عبد العزيز مطر اسماعيل ..حيث  جاء  تشكيل  هيئة المكتب بالتزكية وهي كالاتى :
_النائب عبد العزيز مطر اسماعيل رئيس الغرفة التجارية
_ محمد سليم حسن نائب أول
_ناصر محمد مسلم نائب ثانى
_شريف مصباح عابد أمين الصندوق
_محمد ناصح محمد أمين الصندوق المساعد
_ اسماعيل أشرف عبد السميع سكرتير عام
- تيسير فايز والى المتحدث الرسمى للغرفة

 

لجنة الـ ٨:

 

- أعضاء لجنه  الـ٨ بالوزارة:
- محمد حسين محمد خليل
-سعد سيد محمد حسين
- اسلام ناصر عايش خطابى


منسق عام المعارض:
-سعد سيد محمد حسين.


رئيس شئون الموظفين بالغرفة
-رشاد حسين محمد عبد الله.

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عمل شمال سيناء تنظم برنامجا تدريبيا على ريادة الأعمال للفتيات

 

الغرفة التجارية محافظة شمال سيناء رئيس الغرفة التجارية

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