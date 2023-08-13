تحت رعاية وزارة الإسكان.. 20 سبتمبر انطلاق النسخة 12 لأكبر معرض عقاري مصري

أعلنت Informa Markets، المتخصصة عالمياً في تنظيم المعارض، عن إطلاق النسخة الثانية عشر من معرض سيتي سكيب، أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وأفريقيا، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر المقبل بمركز مصر الدولي للمعارض(EIEC).

يقدم المعرض فرصة حقيقية للاطلاع على تطورات القطاع العقاري، والتعرف على التقنيات المتطورة التي تقود هذا القطاع الاستراتيجي بما يساهم في تحفيز فرص الاستثمار ورسم مستقبل قطاع العقارات بمصر.

نجح المعرض على مدار 12 عاماً، في إثبات قدرته واستمراره في تعزيز نمو قطاع العقارات في المنطقة، بدعم من القطاعين العام والخاص، حتى أصبح واحداً من أهم المعارض الإقليمية الكبيرة والتي تتضمن مصر، والسعودية، والبحرين، وقطر، وتُمكّن من ربط المستثمرين والمطورين بفرص فريدة في المنطقة.

وخلال النسخة الثانية عشر، سيضم معرض سيتي سكيب أكثر من 70 عارضًا على مساحة مغطاة تمتد لأكثر من 35 ألف متر مربع مغطاة في 4 صالات عرض، لعرض مئات المشروعات التي تغطي معظم المواقع الرئيسية في مصر وتقديم باقات من العروض وخطط الدفع الحصرية. وخلال المعرض، سيتم الإعلان عن إطلاق مشروعات حصرياً، ومن المتوقع أن يشهد المعرض استقبال أكثر من 20 ألف زائر، بحضور ومشاركة قوية من كافة الجهات والمؤسسات ذات الصلة المهتمة بالقطاع العقاري.

وعلى هامش فعاليات المعرض سيتم عقد حلقة نقاشية تحت عنوان "المرأة في القطاع العقاري" لمناقشة دور المرأة الحيوي في نمو القطاع، وإطلاق مبادرة Cityscape Women in Real Estate (WIRE).

كما يستضيف المعرض أيضًا ورشة عمل لفن الهندسة المعمارية بدعم من المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (RIBA)، إلى جانب مناقشة "الاستدامة في القطاع العقاري" في ظل مبادرات الحياد الكربوني العالمية التي تقود السوق لإيجاد حلول أكثر استدامة، والاهتمام المتزايد بين المطورين بدمج ممارسات الاستدامة البيئية في عمليات البناء في مصر، في ضوء توجيهات الحكومة لتحقيق أهداف الاستدامة في رؤية مصر 2030.