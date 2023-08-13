أرخص عربيات " زيرو" تحت نصف مليون جنيه

ارتفعت أسعار معظم السيارات داخل السوق المحلية المصرية، خلال الفترة الماضية بسبب نقص المعروض من السيارات داخل الأسواق .

ولذلك اصبح المستهلك المصرى ، يبحث عن ارخص اسعار السيارات سواء الجديدة " الزيرو " او المستعملة داخل السوق المحلى المصرى .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار ارخص عربيات " زيرو" تحت نص مليون .

1- لادا جرانتا

لادا جرانتا

وتستمد السيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، داخل السوق المحلى المصرى ، من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 حصان ، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

و تتسارع السيارة لادا جرانتا موديل 2022 من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية ، و يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- مانيوال / صالون 2023 بسعر 285,000 جنيه

- أوتوماتيك / E1 2023 بسعر 305,000 جنيه

2- شانجان ألسفن

شانجان ألسفن

من المعروف ان السيارة شانجان ألسفن موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 107 حصانا، و 145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران ، و ناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات .

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- مانيوال / L1 2022 بسعر 320,000 جنيه

- أوتوماتيك / L1 2022 بسعر 355,000 جنيه

- أوتوماتيك / L2 2022 بسعر 375,000 جنيه

3- رينو لوجان

رينو لوجان

تحتوي سيارة رينو لوجان علي محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتستهلك السيارة 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع وصلا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / E1 2022 بسعر 415,000 جنيه

- أوتوماتيك / E2 2022 بسعر 425,000 جنيه

- أوتوماتيك / E3 2022 بسعر 435,000 جنيه

- أوتوماتيك / E3 / BLACK EDTION 2022 بسعر 445,000 جنيه

4- بروتون ساجا

بروتون ساجا

تاتى السيارة بروتون ساجا موديل 2022، بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1300 سي سي، ينتج قوة 95 حصانا، وعزما أقصى للدوران 120 نيوتن متر ، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / STANDARD 2022 بسعر 430,000 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIUM 2022 بسعر 465,000 جنيه

5- سوزوكى سيلاريو

سوزوكى سيلاريو

ومن المعروف ان السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022، تستمد قوتها من محرك بسعة 1000 سي سي، ينتج 65 حصانا، و 89 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران .

كما دعمت سوزوكي سيلاريو موديل 2022، بنوعين من نواقل الحركة الاول خماسي السرعات مانيوال، والاخر بقدرات أوتوماتيكية الاداء مع تقنية الدفع الامامي للعجلات .

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 من الوقود بنسبة 3.7 لتر لكل 100 كم ، وتصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي سيلاريو 2022 إلى 140 كم/ساعة .

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :

- مانيوال / GA 2022 بسعر 399,900 جنيه

- مانيوال GL 2022بسعر 409,900 جنيه

- مانيوال / GL ALLOY 2022 بسعر 419,900 جنيه

- أوتوماتيك / GL 2022 بسعر 489,900 جنيه