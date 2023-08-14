ميزات مخفية في واتساب..هتندم لو مجربتهاش

واتساب هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شيوعًا في العالم، ويستخدمه أكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريًا. يتميز التطبيق بالعديد من الميزات، ولكن هناك بعض الميزات المخفية التي قد لا يعرفها الكثير من المستخدمين.

فيما يلي بعض من أفضل الميزات المخفية في واتساب:

• الرسائل المؤقتة: يمكنك إرسال رسائل مؤقتة تختفي بعد فترة زمنية محددة. هذه الميزة مفيدة إذا كنت تريد إرسال رسائل حساسة أو خاصة لا تريد أن تبقى على السجل.

• وضع عدم الإزعاج: يمكنك وضع واتساب في وضع عدم الإزعاج بحيث لا تتلقى أي إشعارات. هذه الميزة مفيدة إذا كنت تريد التركيز على شيء ما ولا تريد أن تقاطعك الرسائل.

• الرد السريع: يمكنك الرد على الرسائل بسرعة دون الحاجة إلى فتح الدردشة. ما عليك سوى التمرير إلى اليمين على الرسالة التي تريد الرد عليها ثم اكتب ردك.

• الرسائل المجمعة: يمكنك تجميع الرسائل من عدة جهات اتصال في رسالة واحدة. هذه الميزة مفيدة إذا كنت تريد إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص.

• الترجمة: يمكنك ترجمة الرسائل إلى أي لغة تتحدثها. هذه الميزة مفيدة إذا كنت تتواصل مع شخص يتحدث لغة أخرى.

هذه مجرد بعض من أفضل الميزات المخفية في واتساب. إذا كنت تستخدم واتساب، فتأكد من التحقق من هذه الميزات ومعرفة كيفية استخدامها.