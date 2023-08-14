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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انهارت من البكاء.. تفاصيل صادمة عن سبب وفاة زوج الشيف هالة فهمي

الشيف هالة فهمي
الشيف هالة فهمي

تصدرت الشيف هالة فهمي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أول ظهور لها  من برنامجها بعد وفاة زوجها أثر تعرضه لأزمة صحية.

كانت كشفت الشيف هالة فهمي من قبل أن زوجها يعاني من السرطان، من خلال نشر صورة وعلقت عليها قائلة:"ربي إن زوجي قد مسه الضر وأنت أرحم الراحمين أرجوكم ادعوا له، مريض سرطان»، كما كتب في بوست أخر:" محتاجة استشاري أمراض دم وأورام وزرع نخاع ييجي البيت فورا".

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مرض زوج الشيف هالة فهمي 

سرطان الدم هو سرطان يصيب الأنسجة المكونة للدم في الجسم ، بما في ذلك نخاع العظام والجهاز الليمفاوي، توجد أنواع عديدة من اللوكيميا، بعض أشكال اللوكيميا أكثر شيوعًا عند الأطفال. تحدث أشكال أخرى من اللوكيميا في الغالب عند البالغين.

عادةً ما يصيب سرطان الدم خلايا الدم البيضاء، خلايا الدم البيضاء هي محاربة قوية للعدوى - عادة ما تنمو وتنقسم بطريقة منظمة ، حيث يحتاجها جسمك، ولكن في الأشخاص المصابين بسرطان الدم ، ينتج نخاع العظام كمية زائدة من خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية ، والتي لا تعمل بشكل صحيح.

يمكن أن يكون علاج سرطان الدم معقدًا - اعتمادًا على نوع سرطان الدم وعوامل أخرى، ولكن هناك استراتيجيات وموارد يمكن أن تساعد في إنجاح علاجك.

 

 أعراض اللوكيميا حسب نوع اللوكيميا

تشمل العلامات والأعراض الشائعة لسرطان الدم ما يلي:

حمى أو قشعريرة

التعب المستمر والضعف

عدوى متكررة أو شديدة

فقدان الوزن دون محاولة

تضخم الغدد الليمفاوية

 وتضخم الكبد أو الطحال

سهولة حدوث نزيف أو كدمات نزيف الأنف المتكرر

بقع حمراء صغيرة في جلدك (نمشات)

التعرق المفرط وخاصة في الليل

ألم  في العظام
 

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