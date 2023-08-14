الملك عبد الله الثاني يصل إلى العلمين

وصل الملك عبدالله الثاني إلى مصر، اليوم الاثنين، للمشاركة في قمة أردنية مصرية فلسطينية تشهدها مدينة العلمين الجديدة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار العلمين الدولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، يرافق الملك عبدالله الثاني وفد رسمي، حيث من المرتقب أن تبدأ القمة عند الساعة 1:00 ظهرا.

ومن أهم القضايا المطروحة للنقاش في القمة هي التأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية وحل الدولتين، مع عرض ما تم التوصل إليه حتى الآن بعد الاجتماع الأخير الذي عقد في مدينة العلمين.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة، اليوم الاثنين، قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية، يترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.