عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. ميتسوبيشي إكس فورس 2024 الـ SUV الجديدة

ميتسوبيشي إكس فورس
ميتسوبيشي إكس فورس موديل 2024 الـ SUV

كشفت شركة ميتسوبيشي عن طرازها الجديد ميتسوبيشي إكس فورس موديل 2024 ، وتنتمي إكس فورس الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم مدمج مميز، وبإمكانيات متطورة، بالإضافة الي انه سيتم إنتاج السيارة لأول مرة في إندونيسيا .

سيارة ميتسوبيشي إكس فورس موديل 2024 الـ SUV

أرخص سعر لـ ميتسوبيشي أكليبس كروس موديل 2023 .. صور

بعد آخر زيادة.. تفاصيل أسعار ميتسوبيشي اكسباندر 2023

ميتسوبيشي إكس فورس موديل 2024 الـ SUV

تمتلك سيارة  إكس فورس نفس شكل طراز  إكس إف سي الذى ظهر عام 2022 ، وبعد طرح السيارة في إندونيسيا سيتم تقديمها في العديد من دول العالم ، منها منطقة جنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وأفريقيا.

- أبعاد ميتسوبيشي إكس فورس

سيارة ميتسوبيشي إكس فورس موديل 2024 الـ SUV

تتوافر سيارة ميتسوبيشي إكس فورس موديل 2024 الـ SUV بالأسواق بطول 4390 مم، وعرض 1810 مم، وارتفاع 1660 ، وقاعدة عجلات يبلغ طولها 2650 مم .

- مواصفات ميتسوبيشي إكس فورس

ميتسوبيشي إكس فورس موديل 2024 الـ SUV

وزوت سيارة ميتسوبيشي إكس فورس موديل 2024 بالعديد من التجهيزات المتطورة منها، شكل الشبك الأمامي، ووحدات إضاءة أمامية العدوانية، وشاشة للوحة العدادات تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصه، وشاشة للوسائط المتعددة مقاس 8 بوصه، و نظام صوت ديناميكي من ياماها مكون من 8 سماعات للصوت، و وأماكن لحفظ المشروبات الباردة، ومقاعد قابلة للإمالة، ومقصورة قابلة للتكوين، و منصة شحن لاسلكية، ومنافذ USB، وحاملات هواتف ذكية.

- محرك إكس فورس الـ SUV

 ميتسوبيشي إكس فورس موديل 2024 الـ SUV

وتستمد سيارة ميتسوبيشي إكس فورس موديل 2024 الـ SUV قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي ، ينتج قوة 103 حصان، وعم أقصي للدوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة من فئة CVT .

سيارة ميتسوبيشي إكس فورس موديل 2024 الـ SUV

الجدير بالذكر أن الشركة ستبدأ في إنتاج سيارة  ميتسوبيشي إكس فورس موديل 2024 في مصنع ميتسوبيشي موتورز كراما يودها في إندونيسيا .

ميتسوبيشي إكس فورس أبعاد ميتسوبيشي إكس فورس محرك إكس فورس الـ SUV إكس فورس إكس فورس الـ SUV اندونيسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

متاحة الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

الطب البيطري والعلوم والتمريض.. ننشر الأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم بالمرحلة الثانية

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

الآن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

موضوعات متعلقة

لهذا السبب.. يجب منع الركاب من وضع أقدامهم على تابلوه السيارة

ما هي علامات تلف سير المجموعة بالسيارة| تفاصيل

مواصفات كيا K3 الجديدة التي تثير الجدل | صور

سيارات فاخرة ومميزة تظهر في فيلم باربي| فيديو

سيارات جديدة في السوق المحلي بـ مليون جنيه| صور

عطل بالفرامل.. كيف يمكن إيقاف السيارة علي الطريق السريع

بعد تحقيق ثروة طائلة.. مجموعة سيارات الممثل براد بيت | شاهد

تعرف على أسعار ومواصفات سيارات شيري داخل مبادرة الإحلال 2023 | تفاصيل

ترشيحاتنا

ينتشر سريعا.. كل ما تريد معرفته حول فيروس كورونا EG.5

نشرة الحوادث| أحمد فلوكس فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس.. اعترافات صادمة لأم زياد بقضية الوضع المخلّ

هدف استراتيجي للقضية الفلسطينية.. سر اجتماع السيسي مع زعماء هذه الدول بالعلمين

روسيا تجهز غواصاتها النووية الجديدة بصواريخ تفوق سرعة الصوت

خبيرة تغذية توضح طريقة آمنة لإنقاص الوزن بمعدل 5 كيلو أسبوعياً.. فيديو

البنك الأهلي: طرح "معاش بكره" بالدولار لعملاء داخل مصر كمرحلة ثانية |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإرشاد البيطري: الطبخ في حلل الألمونيوم يسبب الزهايمر

حكاية فتاة أهدت صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه في عيد ميلادها .. لماذا ؟

عادة أثناء قيادة السيارة تهدد جسمك بإصابات بالغة

كوبين لبن فقط.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بأقل التكاليف

فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

مصطفى قمر يكشف تفاصيل جديدة عن أولاد حريم كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ