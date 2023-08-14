شاهد.. ميتسوبيشي إكس فورس 2024 الـ SUV الجديدة

كشفت شركة ميتسوبيشي عن طرازها الجديد ميتسوبيشي إكس فورس موديل 2024 ، وتنتمي إكس فورس الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم مدمج مميز، وبإمكانيات متطورة، بالإضافة الي انه سيتم إنتاج السيارة لأول مرة في إندونيسيا .

سيارة ميتسوبيشي إكس فورس موديل 2024 الـ SUV

ميتسوبيشي إكس فورس موديل 2024 الـ SUV

تمتلك سيارة إكس فورس نفس شكل طراز إكس إف سي الذى ظهر عام 2022 ، وبعد طرح السيارة في إندونيسيا سيتم تقديمها في العديد من دول العالم ، منها منطقة جنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وأفريقيا.

- أبعاد ميتسوبيشي إكس فورس

سيارة ميتسوبيشي إكس فورس موديل 2024 الـ SUV

تتوافر سيارة ميتسوبيشي إكس فورس موديل 2024 الـ SUV بالأسواق بطول 4390 مم، وعرض 1810 مم، وارتفاع 1660 ، وقاعدة عجلات يبلغ طولها 2650 مم .

- مواصفات ميتسوبيشي إكس فورس

ميتسوبيشي إكس فورس موديل 2024 الـ SUV

وزوت سيارة ميتسوبيشي إكس فورس موديل 2024 بالعديد من التجهيزات المتطورة منها، شكل الشبك الأمامي، ووحدات إضاءة أمامية العدوانية، وشاشة للوحة العدادات تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصه، وشاشة للوسائط المتعددة مقاس 8 بوصه، و نظام صوت ديناميكي من ياماها مكون من 8 سماعات للصوت، و وأماكن لحفظ المشروبات الباردة، ومقاعد قابلة للإمالة، ومقصورة قابلة للتكوين، و منصة شحن لاسلكية، ومنافذ USB، وحاملات هواتف ذكية.

- محرك إكس فورس الـ SUV

ميتسوبيشي إكس فورس موديل 2024 الـ SUV

وتستمد سيارة ميتسوبيشي إكس فورس موديل 2024 الـ SUV قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي ، ينتج قوة 103 حصان، وعم أقصي للدوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة من فئة CVT .

سيارة ميتسوبيشي إكس فورس موديل 2024 الـ SUV

الجدير بالذكر أن الشركة ستبدأ في إنتاج سيارة ميتسوبيشي إكس فورس موديل 2024 في مصنع ميتسوبيشي موتورز كراما يودها في إندونيسيا .