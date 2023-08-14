بولاريس الأمريكية تعلن استدعاء 400 ألف سيارة لهذا السبب ؟

قامت شركة بولاريس الأمريكية بإصدار استدعاءات لأكثر من 400 ألف سيارة ، وتمت عملية الاستدعاء علي مرحلتين الأولي تم استدعاء 27300 ألف سيارة من إنتاج عام 2021 من طراز "RZRXB تيربو، وطرازات RZR تيربو S .
وتم استدعاء تلك المركبات بسبب عطل بـ قابض المركبات المخصصة للطرق الوعرة ويؤدي لك العطل الي كسر المقبض ، ما قد يتسبب في خروج شظايا منه عند تلفه تتسبب في افتعال حريق أو تحدث إصابات بالغة بسائق المركبة .
حيث قامت الشركة بعمل استدعاءات لسياراتها بعد تلقيها 206 تقرير يفيدوا بوجود عطل بالمقبض ، بالإضافة الي تقارير تفيد بـ اندلاع 6 حرائق ، بالإضافة الي انقلاب مركبتين .
قامت شركة بولاريس بمطالبة عملائها لتوقف فورا عن استخدام السيارات التي تم استدعاؤها والاتصال ببولاريس أو مراكز الخدمة المعتمدة لتحديد موعد الإصلاح المجاني .
وعملة الاستدعاء الثانية استدعت بها الشركة العديد من طرازات سيارات "بوبكات" وجرافلي" متعددة الاستخدامات ، وجاء عملية الاستدعاء بسبب مشكلة بـ مضخة الوقود وخزان الوقود.
والجدير بالذكر أن بولاريس بيعت في مختلف أنحاء الولايات المتحدة من الفترة من ديسمبر من عام 2019 ، وحتى سبتمبر من عام 2022 بأسعار تتراوح ما بين 21 الي 32 ألف دولار أمريكي .