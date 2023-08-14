قامت شركة بولاريس الأمريكية بإصدار استدعاءات لأكثر من 400 ألف سيارة ، وتمت عملية الاستدعاء علي مرحلتين الأولي تم استدعاء 27300 ألف سيارة من إنتاج عام 2021 من طراز "RZRXB تيربو، وطرازات RZR تيربو S .

بولاريس الأمريكية تعلن استدعاء 400 ألف سيارة لهذا السبب



وتم استدعاء تلك المركبات بسبب عطل بـ قابض المركبات المخصصة للطرق الوعرة ويؤدي لك العطل الي كسر المقبض ، ما قد يتسبب في خروج شظايا منه عند تلفه تتسبب في افتعال حريق أو تحدث إصابات بالغة بسائق المركبة .

بولاريس الأمريكية تعلن استدعاء 400 ألف سيارة لهذا السبب

حيث قامت الشركة بعمل استدعاءات لسياراتها بعد تلقيها 206 تقرير يفيدوا بوجود عطل بالمقبض ، بالإضافة الي تقارير تفيد بـ اندلاع 6 حرائق ، بالإضافة الي انقلاب مركبتين .

بولاريس الأمريكية تعلن استدعاء 400 ألف سيارة لهذا السبب

قامت شركة بولاريس بمطالبة عملائها لتوقف فورا عن استخدام السيارات التي تم استدعاؤها والاتصال ببولاريس أو مراكز الخدمة المعتمدة لتحديد موعد الإصلاح المجاني .

وعملة الاستدعاء الثانية استدعت بها الشركة العديد من طرازات سيارات "بوبكات" وجرافلي" متعددة الاستخدامات ، وجاء عملية الاستدعاء بسبب مشكلة بـ مضخة الوقود وخزان الوقود.

بولاريس الأمريكية تعلن استدعاء 400 ألف سيارة لهذا السبب

والجدير بالذكر أن بولاريس بيعت في مختلف أنحاء الولايات المتحدة من الفترة من ديسمبر من عام 2019 ، وحتى سبتمبر من عام 2022 بأسعار تتراوح ما بين 21 الي 32 ألف دولار أمريكي .