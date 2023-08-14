نشرة المرأة والصحة.. تفاصيل صادمة عن وفاة زوج الشيف هالة فهمي.. نيللي تشعل السوشيال ميديا.. طريقة عمل سلطة الطحينة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

تصدرت الشيف هالة فهمي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أول ظهور لها من برنامجها بعد وفاة زوجها أثر تعرضه لأزمة صحية.

كانت كشفت الشيف هالة فهمي من قبل أن زوجها يعاني من السرطان، من خلال نشر صورة وعلقت عليها قائلة:"ربي إن زوجي قد مسه الضر وأنت أرحم الراحمين أرجوكم ادعوا له، مريض سرطان»، كما كتب في بوست أخر:" محتاجة استشاري أمراض دم وأورام وزرع نخاع

تداول مستخدمو الفيسبوك صورة انتشرت بشكل كبير للفنانة نيللي صاحبة فوازير رمضان.

وكانت ظهرت نيللي بصورة تجمعها مع حلا شيحة وابنتها واعتمدت نيللي تسريحتها المعتادة والتي اسدلت فيها شعرها علي الجانبين بنفس اللون الأشقر الذي اعتادت علي الظهور به.

بأقل التكاليف.. طريقة عمل سلطة الطحينة

سلطة الطحينة من الأشياء المهمة التي يعشقها الكثير بجانب الأكلات المختلفة ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل سلطة الطحينة.

المكوّنات:

ثوم

مهروس 1

ملح

نصف ملعقة صغيرة