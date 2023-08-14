تأجيل إعادة محاكمة متهمين في أحداث تجمهر عين شمس

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة اجراءات محاكمة المتهمين هشام سيد ابراهيم عبد الغني المتهم الاول بأمر الإحالة وياسر جوده محمد سيد احمد المتهم السادس بأمر الإحالة، على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث عنف عين شمس ، والمتهمين بالتظاهر واستعراض القوة والتجمهر.. لجلسة 10 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد للمرافعة.



صدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.