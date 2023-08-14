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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمبلغ ضخم.. الأهلي يضع شرطا جزائيا لانتقال محمد شريف إلى الخليج السعودي

صدى البلد

أعلن عمر ربيع ياسين عن انتقال محمد شريف  الي الخليج السعودي بمقابل مغري.

و كتب عمر ربيع ياسين : محمد شريف ينتقل الي الخليج السعودي مقابل مليون و نصف دولار لمدة ٣ مواسم مع شرط جزائي في عقده للنادي الاهلي تبلغ قيمة ١٥٠ مليون جنيه في حالة عودة الي الدوري المصري.

 

أبدت إدارة الأهلي موافقة مبدئية على رحيل محمد شريف إلي الخليج السعودي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بناء علي العروض التي تلقاها النادي في الساعات الأخيرة.

 

ووضعت الإدارة الحمراء شرطين رئيسيين للموافقة علي رحيل اللاعب أولهما تمديد تعاقده الذي ينتهي الموسم الجاري لأربع سنوات قادمة ويخرج معاراً لمدة عام والثاني ان تكون القيمة المالية للإعارة لمدة موسم مليون ونص المليون دولار.

 

وتلقي الأهلي عرضين رسميين من فاتح جمارك التركي لضم اللاعب مقابل مليون دولار بشكل نهائي وعرض أخر من الخليج السعودي دون أن يحدد القيمة المالية ، ورفض مسئولي القلعة الحمراء العرض التركي لرغبتهم في خروج شريف معاراً وليس بيع نهائي.

 

ويحاول محمد شريف ووكيله في الفترة الحالية الوصول لحل وإتفاق ما بين الخليج السعودي والأهلي لخروجه معاراً في ظل ان القيمة المالية التي سيحصل عليها شريف كبيرة،.

 

 

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