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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ميتسوبيشي تكشف عن X FORCE موديل 2024 الجديدة .. صور

ميتسوبيشي X FORCE
ميتسوبيشي X FORCE موديل 2024

تواصل عملاقة تصنيع السيارات اليابانية "ميتسوبيشي"، تعزيز تواجدها بعد أن اطلقت نسختها الجديدة X FORCE موديل 2024 التي سيتم انتاجها في إندونيسيا، وتخطط ميتسوبيشي لاطلاق هذه النسخة في عدد من الاسواق تشمل الشرق الاوسط وأفريقيا، بالاضافة إلى جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

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ميتسوبيشي X FORCE موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة ميتسوبيشي X FORCE موديل 2024

تعتمد السيارة ميتسوبيشي X FORCE موديل 2024 على ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء مع منظومة الدفع الامامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر "بنزين"، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 103 حصانا، و 141 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

ميتسوبيشي X FORCE موديل 2024

تجهيزات السيارة ميتسوبيشي X FORCE موديل 2024

تحتوي ميتسوبيشي X FORCE موديل 2024 على منافذ USB، و مقاعد قابلة للإمالة بالناحية الخلفية، ونظام صوتي ترفيهي بعدد 8 مكبرات، وعجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن"، وشاشة تتوسط المقصورة قياسها 12.3 انش تعمل باللمس، مع شاشة رقمية 8 إنش، إلى جانب مكيف هواء، وتحكم كهربائي للزجاج مع زر تشغيل وايقاف المحرك، بالاضافة إلى عددمن امكان التخزين والحفظ.

ميتسوبيشي X FORCE موديل 2024

الابعاد الخارجية للسيارة ميتسوبيشي X FORCE موديل 2024

 

  • الطول الكلي 4.390 مم.
  • العرض الكلي 1.810 مم.
  • الارتفاع الكلي 1.660 مم.
  • قاعدة العجلات 2.650 مم.
ميتسوبيشي X FORCE موديل 2024

وحصلت السيارة ميتسوبيشي X FORCE موديل 2024 على جنوط رياضية بتصميم هندسي انيق، مع سبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج، واقواس نصف دائرية بمحيط منطقة العجلات، بالاضافة إلى واجهة تتسم بالشراسة حيث تضم مصابيح حادة المظهر، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، ومجموعة من حساسات الحركة.

ميتسوبيشي X FORCE موديل 2024
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