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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

المخيف.. انتقال محمد شريف إلى الدوري السعودي .. فيديوجراف

محمد شريف
محمد شريف

أعلن عمر ربيع ياسين عن انتقال محمد شريف  إلى الدوري السعودي بمقابل مغري.

 

بمبلغ ضخم.. الأهلي يضع شرطا جزائيا لانتقال محمد شريف إلى الخليج السعودي

150 مليون جنيه

و كتب عمر ربيع ياسين : محمد شريف ينتقل الي الخليج السعودي مقابل مليون ونصف دولار لمدة ٣ مواسم مع شرط جزائي في عقده للنادي الأهلي تبلغ قيمته ١٥٠ مليون جنيه في حالة عودة الي الدوري المصري.

 

وأبدت إدارة الأهلي موافقة مبدئية على رحيل محمد شريف إلي الخليج السعودي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بناء علي العروض التي تلقاها النادي في الساعات الأخيرة.

ولمتابعة المزيد حول حقيقة انتقال محمد شريف إلى الدوري السعودي .. تابع الفيديو جراف التالي:

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