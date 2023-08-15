المخيف.. انتقال محمد شريف إلى الدوري السعودي .. فيديوجراف

أعلن عمر ربيع ياسين عن انتقال محمد شريف إلى الدوري السعودي بمقابل مغري.

150 مليون جنيه

و كتب عمر ربيع ياسين : محمد شريف ينتقل الي الخليج السعودي مقابل مليون ونصف دولار لمدة ٣ مواسم مع شرط جزائي في عقده للنادي الأهلي تبلغ قيمته ١٥٠ مليون جنيه في حالة عودة الي الدوري المصري.

وأبدت إدارة الأهلي موافقة مبدئية على رحيل محمد شريف إلي الخليج السعودي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بناء علي العروض التي تلقاها النادي في الساعات الأخيرة.

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