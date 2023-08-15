جوائز المقال النقدي والتأليف بمهرجان المسرح المصري في دورته الـ16| اعرفها

أعلن مهرجان المسرح المصري، خلال حفل ختام دورته السادسة عشرة، عن جائزة المقال النقدي التطبيقي والتأليف المسرحي للعمل الأول، حيث حصل “محمد عبد الرحمن” على أفضل مقال نقدي عن عرض "باب عشق "، وحصل د. أحمد مجدي على أفضل بحث علمي، عن بحث "تجليات الوجود والعبثية في مسرحياتنا المصرية" .

أما جائزة أبو العلا السلاموني عن أفضل نص ثالث، فقد حصل عليها المؤلف أحمد سمير عن عرض "ليلة بعد ألف ليلة"، وحصل على أفضل نص ثاني، الكاتب أحمد رجائي، عن عرض "النص الثاني من الطريق"، كما حصل المؤلف هاني قدري على أفضل نص مسرحي عن عرض "فتاة المترو".

وبدأ حفل ختام مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض بـ " ريد كاربت " مر عليها عدد كبير من نجوم المسرح المصري ، وكان على رأس الحضور وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني التي جاءت لتوزيع جوائز الدورة السادسة عشرة .

ومن النجوم الذين مروا علي الريد كاربت وجاءوا يحتفلون في عرس مهرجان المسرح المصري الفنانين : رياض الخولي ، رانيا محمود ياسين ، غادة نافع ، سوزان نجم الدين ، ياسر صادق مدير المهرجان ، طارق عبد العزيز ، سميحة أيوب ، سميرة عبد العزيز ، لقاء سويدان ، عزة لبيب ، ايهاب فهمي ، الكاتب وليد يوسف ، مادلين طبر ، رئيس وزراء مصر السابق عصام شرف .

المهرجان القومي للمسرح المصري، انطلق يوم 29 يوليو واختتم فعالياته أمس 14 أغسطس.

ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.