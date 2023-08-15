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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ورش للمرأة والأطفال ضمن أنشطة قصور الثقافة بالمنيا

صدى البلد

قدم فرع ثقافة المنيا عددا متنوعا من الفعاليات ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والتي تنوعت مستهدفة عدة فئات من الرواد.

واستضاف بيت ثقافة أبو جرج رواد مكتبة الطفل فقرات متنوعة للقراءة والاطلاع بالمكتبة والتعرف على أنشطة الإجازة الصيفية بالموقع، وشهدت مكتبة بلهاسة الثقافية  محاضرة بعنوان "الماء سر الحياة" تحدث بها علي شحاته، عن أهمية الماء وطرق الحفاظ عليها، وأهمية ترشيد استخدام المياه في الحياة اليومية.

وضمن الفعاليات المقدمة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، عقدت محاضرة ببيت ثقافة بني مزار بمركز الشباب بعنوان "ماهو الإدمان وأسبابه" تحدث بها الكاتب إسلام فرغلي، عن تعريف الإدمان وأسبابه ومخاطره على الإنسان ومستقبله، وتأثيره السلبي على الشباب وخطط التنمية.

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ورش فنية ومحاضرات متنوعة بقصر ثقافة الأقصر ضمن "ثقافتنا في اجازتنا"

وشهدت الفعاليات التي جاءت ضمن أنشطة فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، ورشة بقسم المرأة بقصر ثقافة المنيا لتعليم التفصيل قدمت فيها مشرفة القسم حنان محمد عبد التواب فنيات التعليم على الباترون، واستخدام أدوات الخياطة المبدئية من خلال كيفية القص علي الباترون عمليا وأخذ المقاسات وتنفيذ الشكل البدائي للقطعة قبل تفصيلها وكيفية استخدام ماكينة الخياطة، وقامت المدربة بالإجابة على جميع الاستفسارات من الحضور.

كما نظمت مكتبة إسحاق الثقافية ورشة فنية رسم بعنوان "وفاء النيل" تدريب عزة عبد الصبور حماد، وأعد قصر ثقافة مغاغة ورشة فنية رسم وتلوين وردة وبستان من تدريب طه حافظ، وناقش بيت ثقافة سمالوط كتابا بعنوان "صغار الحيوانات" تأليف جون لي_ يمبرتون، وناقشته فاطمة شعبان مع رواد البيت.

ثقافة الإجازة الصيفية إقليم وسط الصعيد الثقافي الهيئة العامة لقصور الثقافة العامة لقصور الثقافة بيت ثقافة بنى مزار

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