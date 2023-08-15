اخبار الفن| وفاة والدة أحمد شيبه.. وتوزيع جوائز مهرجان المسرح المصري

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد”، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، عن مهرجان المسرح المصري، وشويكار وأحمد شيبه.



أعلن محمود - ابن المطرب أحمد شيبة - وفاة جدته أم أبيه، الإثنين، بعد تدور حالتها الصحية خلال الأيام القليلة الماضية، ولم يكشف أي تفاصيل عن الجنازة والعزاء.

اختتم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، فعاليات دورته الـ16، أمس الإثنين 14 أغسطس، بحفل توزيع جوائز مسابقات المهرجان، حيث أقيم الحفل بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني.



أقيم حفل ختام مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض بـ " ريد كاربت " مر عليها عدد كبير من نجوم المسرح المصري ، وكان علي رأس الحضور وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني التي جاءت لتوزيع جوائز الدورة السادسة عشرة .



قالت منة الله الجواهرجي ابنة الفنانة الراحلة شويكار، أنه لا يوجد أحد من الوسط الفني يزور والدتها في قبرها، موضحة أنها تعلمت منها الطيبة والجدعنة والصفات الحميدة.