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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اخبار الفن| وفاة والدة أحمد شيبه.. وتوزيع جوائز مهرجان المسرح المصري

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد”، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، عن مهرجان المسرح المصري، وشويكار وأحمد شيبه.

 

فاة والدة المطرب أحمد شيبة بعد تدهور حالتها الصحية


أعلن محمود - ابن المطرب أحمد شيبة - وفاة جدته أم أبيه، الإثنين، بعد تدور حالتها الصحية خلال الأيام القليلة الماضية، ولم يكشف أي تفاصيل عن الجنازة والعزاء.

 
إطلاق اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب على الدورة الـ17 من المهرجان
 

اختتم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، فعاليات دورته الـ16، أمس الإثنين 14 أغسطس، بحفل توزيع جوائز مسابقات المهرجان، حيث أقيم الحفل بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني.


النجوم على ريد كاربت حفل ختام مهرجان المسرح المصري


أقيم حفل ختام مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض بـ " ريد كاربت " مر عليها عدد كبير من نجوم المسرح المصري ، وكان علي رأس الحضور وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني التي جاءت لتوزيع جوائز الدورة السادسة عشرة .

 


ادعولها.. ابنة شويكار: مفيش حد من الوسط الفني بيزور أمي في قبرها


قالت منة الله الجواهرجي ابنة الفنانة الراحلة شويكار، أنه لا يوجد أحد من الوسط الفني يزور والدتها في قبرها، موضحة أنها تعلمت منها الطيبة والجدعنة والصفات الحميدة.

مهرجان المسرح شويكار أحمد شيبة

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