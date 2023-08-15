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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

قرار عاجل بشان المتهم بإشعال النيران في شقيقته وأولادها و11 آخرين

صدى البلد

قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بإضرام النيران في شقة شقيقته لتلتهم النيران زوجها ونجلها اللذان لقيا مصرعهما حرقاً وأصيبت شقيقته بحروق متفرقة في الجسم .

كما أمرت جهات التحقيق باستعجال تحريات المباحث للوقوف على تفاصيل ملابسات واقعة إضرام النيران داخل شقة في منطقة عين شمس

واستمعت جهات التحقيق الي اقوال شهود العيان الذين اكدوا صحة الحادث وان المتسبب في اندلاع الحريق المتهم شقيق المجني عليها.

 

‏وأقر المتهم في اعترافه أمام جهات التحقيق انه ارتكب الواقعة بسبب الخلاف على الميراث و30 ألف جنيه، وأشار خلال التحقيق معه انه أحضر زجاجة بنزين وقام بإضرام النيران في باب شقة شقيقته بعين شمس، لتلتهم النيران جسد شقيقته التي ترقد بين الحياة والموت وتحرق أيضا جسد زوجها ونجلها اللذان لقيا مصرعهما حرقا.


وكان، ‏تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة بدائرة القسم ، مما ادي إلى مصرع أب ونجله واصابه الزوجة جميعهم بحروق.

‏ووجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة انتقال رجال المباحث إلى مكان البلاغ لكشف ملابساته وضبط مرتكب الواقعة.

‏وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان المتهم يعمل سائق 42 عاما وراء ارتكاب الجريمة تم ضبطه، وأقر بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف على الميراث و30 ألف جنيه وتولت النيابة التحقيق.

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