عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران توجه رسالة تقدير وشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي اثناء
الرئيس السيسي اثناء افتتاح المسجد

وجهت السلطات الإيرانية، امي  الاثنين، رسالة تقدير وشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير أربعة مساجد في مصر.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، محمد حسين سلطاني فرد، ثمّن في رسالته قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتطوير 4 مساجد وهي "آل البيت"، و"السيدة نفيسة"، و"الإمام الحسين" و"السيدة زينب"، مؤكدا أن ذلك سيساعد في التعايش السلمي والوحدة بين المذاهب الإسلامية.

ومؤخرا، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسجد "الحسين" في القاهرة، أبريل الماضي، بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما في ذلك المقصورة الجديدة للضريح.

ونشر المتحدث الرسمي للرئاسة صورة للمقصورة الجديدة للضريح، وأشار أن السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة في الهند، وعددا من الأمراء من أشقائه وأنجاله، شاركوا الرئيس في افتتاح المسجد.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن "تطوير مسجد سيدنا الحسين يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس بترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب".

وأوضح أن التوجيهات بأن يحدث التجديد "بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات".

وتابع المتحدث الرسمي أن التوجيهات الرئاسية شملت "التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها، لتتكامل مع جهود الدولة فى تطوير المواقع الأثرية في القاهرة الفاطمية والتاريخية".

أعمال التجديد الشاملة الإمام الحسين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السيدة نفيسة السلطات الإيرانية السلطان مفضل سيف الدين المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المقصورة الجديدة رئاسة الجمهورية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

رسميا.. الأهلي يودع مهاجمه محمد شريف غدا

لماذا ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل بالأسواق.. ومتى موعد الانخفاض؟| الزراعيين تجيب

مفاجأة.. محمد صلاح يمنح اتحاد جدة السعودي الضوء الأخضر للتفاوض مع ليفربول

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي عن رحيل محمد شريف من الأهلي

الفرط بـ7 جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أزمة السجائر واختفاء بعض الأنواع

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

موضوعات متعلقة

رئيس الحكومة المكلف من برلمان ليبيا يطالب الأطراف المتصارعة في طرابلس بضبط النفس

ليبيا.. اشتباكات بالسلاح الثقيل في عين زارة‬⁩ و⁧طريق الشوك‬⁩ والهضبة الخضراء

12 قتيلا وأكثر من 50 مصابا في انفجار محطة وقود بـ«داغستان» الروسية

مسيرة تركية تدمر موقعًا عسكريًا لمسلحين موالين للجيش الأمريكي في الحسكة

النظام العسكري في النيجر يستدعي السفير من أبيدجان بعد تصريحات واتارا

تحطم طائرة تدريب روسية ومصرع أحد أفراد طاقمها

إصابة 4 جنود من قوات حفظ السلام في مالي بعد تعرض لهجومين

أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي في مناطقتي خاركيف ودنيبروبتروفسك

ترشيحاتنا

الطقس بيتحسن| أمطار على سيناء اليوم.. وسحب تغطي القاهرة الكبرى

فيفو تطلق هاتفها المميز vivo V29 في الأسواق العالمية.. مواصفات

صحيفة أمريكية: 577 ألف شخص بلا مأوى داخل الولايات المتحدة

أحمد شيبه يعلن تفاصيل جنازة وعزاء والدته

قنوت الفجر .. حكمه وأدلة مشروعيته وماذا لو تركه الإمام؟

إتاحة وثيقة معاش بكره بالدولار للشراء اليوم.. أعرف التفاصيل والشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سيلفي على محطة القطار.. نهاية مأساوية لرجل وامرأة في شيكاجو

صغرت عشرين سنة .. علا غانم تثير جدلا بأحدث ظهور

خناقة بالدوري السعودي..الفرعون طارق حامد على وشك الرحيل عن الاتحاد ويتسبب في أزمة

كان يمنع هاتفه من السقوط..حكاية السيلفي الأخير لشاب في إيطاليا

فيديو

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ