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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| نيويورك تايمز تحظر استخدام محتواها لتدريب الذكاء الاصطناعي.. وتحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف آيفون

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

نقطة برتقالية.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف آيفون

 

أصدر أحد منشئى المحتوي على تطبيق "تيك توك" تحذيرا عاجلا لمستخدمي هواتف آيفون من وجود نقطة برتقالية صغيرة في الجزء العلوي من الشاشة.

 

صحيفة نيويورك تايمز تحظر استخدام محتواها لتدريب الذكاء الاصطناعي


اتخذت صحيفة نيويورك تايمز تدابير وقائية لمنع استخدام محتواها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، حيث قامت الصحيفة بتحديث شروط الخدمة الخاصة بها في الثالث من أغسطس لحظر استخدام محتواها.

 

أفضل هاتف ذكي في العالم.. اعرف سعر Galaxy S23 Ultra بالسعودية


يتربع جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G منفرداً على عرش أقوي الجوالات الرائدة عالمياً، حث يهدد أيضاً انتشار غريمه التقليدي آيفون 14 برو ماكس.

 

أفضل وأرخص موبايل سامسونج لمحدودي الدخل في السوق المصري


يبحث الكثيرون من محدودي الدخل عن هواتف تتمتع بمواصفات جيدة، ولكن مع سعر رخيص تتوافق مع قدراتهم المادية، حيث يشكل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية ضغطا كبيرا على راغبي الشراء في الفترة الأخيرة، نظرا للارتفاع المستمر الذي تواجهه صناعة الهواتف.

 

أسعار Iphone 11 في الكويت.. أيقونة آبل


نجحت آبل فى تحقيق مبيعات قياسية من خلال حصانها الرابح آيفون 11، الذى تصدر المبيعات بشكل لا يصدق في سوق إصدارات آبل.

 

فيفو تطلق هاتفها المميز vivo V29 في الأسواق العالمية.. مواصفات


أطلقت شركة فيفو الصينية هاتفها المميز vivo V29 في الأسواق العالمية، حيث كشفت الشركة النقاب عنه في الهند، وذلك بعد ظهوره في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تستعد الشركة لإطلاقه في 39 سوقا عالميا خلال هذه الأيام.

 

بمواصفات فائقة.. شاومي تعلن رسميا عن جهاز التابلت Xiaomi Pad 6 Max


أعلنت شركة شاومي الصينية رسميا عن جهاز Xiaomi Pad 6 Max  والذي يعد واحدا من أفضل أجهزة التابلت اللوحية الخاصة بها، وذلك ضمن حدث كبير في الصين، حيث يتميز التابلت بعدد من المواصفات والإمكانات الفائقة.

 

ميزة أسطورية قادمة لهواتف Galaxy S24 الأفضل في العالم


كشفت تسريبات جديدة أن سلسلة هواتف Galaxy S24 القادمة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والمرشحة لأن تكون أفضل هواتف أندرويد في العام الجديد 2024 ستحصل على ميزة دعم الأقمار الصناعية لطلب المساعدة في حالات الطوارئ.

 

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