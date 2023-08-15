أخبار التكنولوجيا| نيويورك تايمز تحظر استخدام محتواها لتدريب الذكاء الاصطناعي.. وتحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف آيفون

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أصدر أحد منشئى المحتوي على تطبيق "تيك توك" تحذيرا عاجلا لمستخدمي هواتف آيفون من وجود نقطة برتقالية صغيرة في الجزء العلوي من الشاشة.



اتخذت صحيفة نيويورك تايمز تدابير وقائية لمنع استخدام محتواها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، حيث قامت الصحيفة بتحديث شروط الخدمة الخاصة بها في الثالث من أغسطس لحظر استخدام محتواها.



يتربع جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G منفرداً على عرش أقوي الجوالات الرائدة عالمياً، حث يهدد أيضاً انتشار غريمه التقليدي آيفون 14 برو ماكس.



يبحث الكثيرون من محدودي الدخل عن هواتف تتمتع بمواصفات جيدة، ولكن مع سعر رخيص تتوافق مع قدراتهم المادية، حيث يشكل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية ضغطا كبيرا على راغبي الشراء في الفترة الأخيرة، نظرا للارتفاع المستمر الذي تواجهه صناعة الهواتف.



نجحت آبل فى تحقيق مبيعات قياسية من خلال حصانها الرابح آيفون 11، الذى تصدر المبيعات بشكل لا يصدق في سوق إصدارات آبل.



أطلقت شركة فيفو الصينية هاتفها المميز vivo V29 في الأسواق العالمية، حيث كشفت الشركة النقاب عنه في الهند، وذلك بعد ظهوره في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تستعد الشركة لإطلاقه في 39 سوقا عالميا خلال هذه الأيام.



أعلنت شركة شاومي الصينية رسميا عن جهاز Xiaomi Pad 6 Max والذي يعد واحدا من أفضل أجهزة التابلت اللوحية الخاصة بها، وذلك ضمن حدث كبير في الصين، حيث يتميز التابلت بعدد من المواصفات والإمكانات الفائقة.



كشفت تسريبات جديدة أن سلسلة هواتف Galaxy S24 القادمة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والمرشحة لأن تكون أفضل هواتف أندرويد في العام الجديد 2024 ستحصل على ميزة دعم الأقمار الصناعية لطلب المساعدة في حالات الطوارئ.