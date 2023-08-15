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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

8 كليات و20 برنامجا جديدا فى جامعة حلوان الأهلية

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، برئاسة الدكتور السيد قنديل، عن الكليات المتاحة للطلاب للالتحاق بالعام الجامعى 2023 / 2024، حيث تطرح الجامعة هذا العام 8 كليات وتتضمن 20 برنامجا.

ويمكن التقدم الإلكترونى للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية عامى 2023 و 2022 (الثانوية العامة / الثانوية الأزهرية / مدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا / مدارس النيــل للعلوم والتكنولوجيا)، بصـــور أوراقهم jpg على الرابط التالى:

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أخبار التعليم| سجل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 الآن عبر هذا الرابط.. 95% للفني الصحي و85% للتجارة و97.5% للهندسة.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية

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أخبار التعليم| متاح الآن.. سجل بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط .. وفتح باب التقديم لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 في هذا الموعد

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تنسيق المرحلة الثانية 2023 … ذكاء اصطناعي حلوان تكشف تفاصيل برنامج المعلوماتية الطبية

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سجل الان … اخطاء يجب تجنبها خلال كتابة الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية 2023

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في حوار خاص.. رئيس جامعة حلوان: نستقبل طلاب تنسيق الجامعات 2023 ببرامج فريدة ومتميزة.. وبروتوكولات تعاون مع جامعات أجنبية لتطوير المنظومة

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جامعة حلوان تكشف تفاصيل برنامج ماجستير الفيزياء الطبية التطبيقية بكلية العلوم

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هندسة حلوان تعلن عن فتح التقدم لـ 20 منحة ماجستير ودكتوراه

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تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. التسجيل عبر هذا الرابط

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جامعة حلوان تعلن عن برنامج الهندسة الإنشائية

App2.helwan.edu.eg/hnu

وتشمل كليات وبرامج جامعة حلوان الأهلية الآتى:

كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، ومصروفاتها 50000 جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول 55%.  

Faculty of Humanities, Commerce and Business Administration

وتتضمن عددا من البرامج وهى:

معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى

- Business lnformatics and Digital Transformation

- اللوجستيات وسلاسل الإمداد

- Logistics and Supply Chain

- نظم الذكاء وتحليل الأعمال

- Business lntelligence and Analytics Systems

- الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال

- Digital Economics and Enterpreneurship

 

 Faculty of Arts and Applied Arts

وإجمالى مصروفاتها (50000) جنيه مصرى، ويكون الحد الأدنى للقبول 55% وتتضمن عددا من البرامج وهى: 

- التصميم الداخلى البيئى

-  Environmental lnterior Design

- الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية

- Animation and Visual Effects

- الاتصال البصرى وفنون الميديا

- Visual Communication and New Media Design

كلية الهندسة Faculty of Engineering ومصروفاتها (65000) جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول 68%، وتتضمن برامج التالية:

- هندسة النظم الذكية

- Intelligent Systems Engineering

- العمارة والتصميم البيئى

- Architectural and Environmental Design

- هندسة الروبوتات والميكاترونيات

- Robotics and Mechatronics Engineering

- هندسة الإلكترونيات التطبيقية

- Applied Electronics Engineering

- هندسة المصانع الرقمية

- Digital Factories Engineering

- التصميم العمرانى المستدام وتنسيق المواقع

- Sustainable Urban Design and Landscape

كلية العلوم Faculty of Science ومصروفاتها ( 40000) جنيه مصري، والحد الأدنى للقبول 55% وتشمل برنامج:

التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية

- Biotechnology and Genetic Engineering

كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلــومات Faculty of Computers and Information Technology ومصروفاتها (60000) جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول 68%، وتتضمن البرامج التالية:


- Data Science

- هندسة برمجيات الروبوتات

- Robotics Software Engineering

- هندسة برمجيات الوسائط المتعددة

- Multimedia Software Engineering

  كلية طب الأسنـان Faculty of Dentistry ومصروفاتها الدراسية (110000) جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول 78% وتتضمن برنامج:

- طب الفم والأسنان

- Oral and Dental Medicine

كلية العــلاج الطبيعى Faculty of Physical Therapy

ومصروفاتها (90000) جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول 76% وتتضمن برنامج:

- العلاج الطبيعى

- Physical Therapy

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية Faculty of Applied Health Sciences ومصروفاتها ( 40000) جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول 55% وتتضمن برنامج:

تكنولوجيا المختبرات.

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اليوم.. جامعة حلوان تبدأ استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023 بمعامل الحاسب الآلي

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