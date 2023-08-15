8 كليات و20 برنامجا جديدا فى جامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، برئاسة الدكتور السيد قنديل، عن الكليات المتاحة للطلاب للالتحاق بالعام الجامعى 2023 / 2024، حيث تطرح الجامعة هذا العام 8 كليات وتتضمن 20 برنامجا.
ويمكن التقدم الإلكترونى للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية عامى 2023 و 2022 (الثانوية العامة / الثانوية الأزهرية / مدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا / مدارس النيــل للعلوم والتكنولوجيا)، بصـــور أوراقهم jpg على الرابط التالى:
App2.helwan.edu.eg/hnu
وتشمل كليات وبرامج جامعة حلوان الأهلية الآتى:
كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، ومصروفاتها 50000 جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول 55%.
Faculty of Humanities, Commerce and Business Administration
وتتضمن عددا من البرامج وهى:
معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى
- Business lnformatics and Digital Transformation
- اللوجستيات وسلاسل الإمداد
- Logistics and Supply Chain
- نظم الذكاء وتحليل الأعمال
- Business lntelligence and Analytics Systems
- الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال
- Digital Economics and Enterpreneurship
Faculty of Arts and Applied Arts
وإجمالى مصروفاتها (50000) جنيه مصرى، ويكون الحد الأدنى للقبول 55% وتتضمن عددا من البرامج وهى:
- التصميم الداخلى البيئى
- Environmental lnterior Design
- الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية
- Animation and Visual Effects
- الاتصال البصرى وفنون الميديا
- Visual Communication and New Media Design
كلية الهندسة Faculty of Engineering ومصروفاتها (65000) جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول 68%، وتتضمن برامج التالية:
- هندسة النظم الذكية
- Intelligent Systems Engineering
- العمارة والتصميم البيئى
- Architectural and Environmental Design
- هندسة الروبوتات والميكاترونيات
- Robotics and Mechatronics Engineering
- هندسة الإلكترونيات التطبيقية
- Applied Electronics Engineering
- هندسة المصانع الرقمية
- Digital Factories Engineering
- التصميم العمرانى المستدام وتنسيق المواقع
- Sustainable Urban Design and Landscape
كلية العلوم Faculty of Science ومصروفاتها ( 40000) جنيه مصري، والحد الأدنى للقبول 55% وتشمل برنامج:
التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية
- Biotechnology and Genetic Engineering
كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلــومات Faculty of Computers and Information Technology ومصروفاتها (60000) جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول 68%، وتتضمن البرامج التالية:
- Data Science
- هندسة برمجيات الروبوتات
- Robotics Software Engineering
- هندسة برمجيات الوسائط المتعددة
- Multimedia Software Engineering
كلية طب الأسنـان Faculty of Dentistry ومصروفاتها الدراسية (110000) جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول 78% وتتضمن برنامج:
- طب الفم والأسنان
- Oral and Dental Medicine
كلية العــلاج الطبيعى Faculty of Physical Therapy
ومصروفاتها (90000) جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول 76% وتتضمن برنامج:
- العلاج الطبيعى
- Physical Therapy
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية Faculty of Applied Health Sciences ومصروفاتها ( 40000) جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول 55% وتتضمن برنامج:
تكنولوجيا المختبرات.