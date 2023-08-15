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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض مرض تسبب في موت زوج الشيف هالة فهمي.. ماذا حدث له؟

الشيف هالة فهمي وزوجها
الشيف هالة فهمي وزوجها

الشيف هالة فهمي، واحدة من أشهر الطُهاة على القنوات التلفزيونية، ودعت منذ أيام قليلة زوجها وصديقها ورفيق حياتها، وذلك بعدما انتصر عليه المرض اللعين في رحلة محاربة لم تستمر لوقت طويل، حيث لفظ زوج الشيف أنفاسه الأخيرة تاركًا عالمنا.

الشيف هالة فهمي


عاشت الشيف هالة فهمي أياما طويلة من الحزن والصدمة، والبكاء، وذلك قبل أن تعود إلينا مؤخرًا على الهواء، وهي تبكي وترثي زوجها وفقيدها بكلمات مؤثرة على الهواء، تأثر بها الجميع، وذلك جعل جميع متابعيها يبدأون بالبحث عن الشيف صاحبة الوصفات المصرية الشهيرة، وعن زوجها وسبب وفاته وما عانى منه.

ما المرض المتسبب في وفاة زوج الشيف هالة فهمي؟

ما المرض المتسبب في وفاة زوج الشيف هالة فهمي؟

كشفت الشيف هالة فهمي منذ 14 يوما، بتاريخ 31 يوليو، عن مرض زوجها، حيث أكدت عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنه أُصيب بالسرطان، مدونة في البداية: «محتاجة استشاري أمراض دم وأورام وزرع نخاع ييجي البيت فورا».

وعادت بعدها وهي تدون: «ربي إن زوجي قد مسه الضر وأنت أرحم الراحمين أرجوكم ادعوا له، مريض سرطان».

وسريعا أعلنت الشيف الشهيرة وفاة زوجها ورحيله عنها.

ما المرض المتسبب في وفاة زوج الشيف هالة فهمي؟

سرطان الدم، المعروف أيضًا باسم اللوكيميا، هو نوع من أنواع السرطان الذي يؤثر على الخلايا الدموية ونخاع العظم. 

يتميز  سرطان الدم بتكاثر غير طبيعي للخلايا الدموية السرطانية، ما يؤثر على قدرة الجسم على إنتاج خلايا الدم الطبيعية والمكونة للدم.

أسباب سرطان الدم

تتفاوت  أسباب سرطان الدم وتعتبر متعددة ومعقدة، ومع ذلك، فإن هناك عوامل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الدم، بما في ذلك:

1. العوامل الوراثية: بعض الأشخاص يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الدم بسبب وجود تغييرات جينية وراثية.

2. التعرض للعوامل البيئية: قد يتعرض البعض لمواد كيميائية مسرطنة في بيئة العمل أو المنزل، مثل بعض المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة البلاستيك أو الأدوية السامة.

3. التعرض للأشعة الكهرومغناطيسية: التعرض المطول للأشعة الكهرومغناطيسية مثل الأشعة السينية والأشعة النووية قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الدم.

أعراض سرطان الدم

تختلف أعراض سرطان الدم اعتمادًا على نوع اللوكيميا ومرحلته. 

ومن بين الأعراض الشائعة التي يمكن أن تظهر:

1. الضعف والتعب الشديد غير المبرر.
1. فقدان الوزن غير المبرر.
1. انتفاخ الغدد الليمفاوية.
1. ظهور بقع نزيف تحت الجلد.
1. تكاثر غير طبيعي لخلايا الدم البيضاء، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

علاج سرطان الدم

تعتمد طريقة علاج سرطان الدم على نوع اللوكيميا ومرحلتها وحالة المريض، ومن بين الخيارات العلاجية المشتركة:

1. العلاج الكيميائي: يتضمن استخدام الأدوية المضادة للسرطان لقتل الخلايا السرطانية أو منع نموها.

2. العلاج الإشعاعي: يستخدم الأشعة السينية عالية الطاقة لقتل الخلايا السرطانية أو تقليل حجم الأورام السرطانية.

3. زراعة الخلايا الجذعية: يتم زراعة الخلايا الجذعية لاستبدال الخلايا السرطانية المتضررة بخلايا جذعية صحية.

هناك أيضًا تطورات في مجال علاج سرطان الدم تشمل العلاجات المناعية والعلاج الهدفي والعلاجات الجديدة المستندة إلى الجينات. 

يجب أن يحدد الطبيب الخطة العلاجية المناسبة بناءً على حالة المريض ونوع اللوكيميا التي يعاني منها.

مهم جدًا أن يتم تشخيص سرطان الدم في وقت مبكر وأن يتم العلاج بأسرع وقت ممكن. 

ينبغي على المرضى استشارة الأطباء المتخصصين في علاج السرطان للحصول على تقييم وخطة علاج مناسبة لحالتهم الخاصة.

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