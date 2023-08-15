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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القومي للمرأة يختتم فعاليات مبادرة «بالفن مصر أحلي» في حي الأسمرات

صدى البلد

اختتم المجلس القومى للمرأة، ممثلا فى لجنة الفنون والآداب، فعاليات المبادرة التى أطلقها بعنوان " بالفن مصر أحلي" ، بالمركز الثقافي بحي الأسمرات.

واستهدفت المبادرة عددا من أطفال الحى، بحضور الدكتورة رانيا يحيى، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة، منهم الفنان طارق الدسوقي، والدكتورة سمر سعيد، عميدة المعهد العالى للفنون الشعبية، وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 14 أغسطس ٢٠٢٣..

وأكدت الدكتورة رانيا يحيي  أن المبادرة استهدفت توعية أطفال حى الأسمرات بأهمية الفن ودوره في التأثير على المجتمع وتنمية قدراتهم وإطلاق طاقاتهم الفنية من خلال تنفيذ ورش فنية للرسم وللتمثيل المسرحي.

واختتمت فعاليات الورشة الفنية بلوحة فنية من تصميم الأطفال، واسكتش تمثيل مسرحي عبارة عن مشهد تمثيلى عن قضايا المرأة.

وقد أشرف علي ورشة الفن التشكيلى الدكتور شريف هنداوي، أستاذ التصوير الجداري، وكل من ماريا محب وندى عبد الجليل، المعيدات بكلية الفنون الجميلة، فيما أشرف على ورشة التمثيل المسرحي  جمال عبد الناصر، المخرج المسرحى، .وسها الشرقاوي، صحفية وممثلة.

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