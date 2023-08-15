لعنة المال في عين شمس أشعل النار في شقيقته وأولادها و 11 آخرين

ولع في شقة شقيقه قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريمعه لاتهامه بإضرام النيران في شقة شقيقته لتلتهم النيران زوجها ونجلها اللذان لقيا مصرعهما حرقاً وأصيبت شقيقته بحروق متفرقة في الجسم .

عين شمس

كما أمرت جهات التحقيق باستعجال تحريات المباحث للوقوف على تفاصيل ملابسات واقعة إضرام النيران داخل شقة في منطقة عين شمس



واستمعت جهات التحقيق الي اقوال شهود العيان الذين اكدوا صحة الحادث وان المتسبب في اندلاع الحريق المتهم شقيق المجني عليها.

ولمتابعة المزيد حول أخ أضرم النيران في شقة شقيقته بعين شمس .. تابع الفيديو جراف التالي: