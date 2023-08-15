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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يقرر رحيل لاعب جديد إلى سموحة

الاهلي
الاهلي

أعلن مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر، عن تعاقده رسمياً مع مصطفى البدري لاعب الأهلي لتدعيم صفوف الفريق السكندري استعداداً للموسم الجديد.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك: "رسمياً.. سموحة يتعاقد مع مصطفى البدري لاعب الأهلي لمدة موسمين على سبيل الإعارة".

ورحل في الساعات الماضية عن صفوف القلعة الحمراء، المهاجم الدولي محمد شريف، بعد تعاقده مع فريق الخليج السعودي.

وتستعد كتيبة الفارس الأحمر في الفترة القادمة، لإنهاء ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي، بعد رحيل شريف عن القلعة الحمراء، وشادي حسين هذا الموسم.

إدارة نادي سموحة احمد شوبير القلعة الحمراء الفريق السكندري المهندس فرج عامر

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