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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب العدل: توصيات الحوار الوطني تنفذ بالتعاون مع مؤسسات الدولة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد  النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن الحوار الوطني جاء في توقيت هام، مشيرا إلى أن هناك مخرجات هامة بعد العديد من الإفراجات التي تمت نتيجة العفو الرئاسي.

وقال “إمام”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن الحوار الوطني كسر حالة الجمود، وأصبح هناك مناقشات حول عدد من القضايا الهامة على كافة المستويات سواء السياسية أوالاقتصادية.

وأوضح أن التوصيات التي تم التوافق عليها يتم التعاون مع المؤسسات من أجل تنفيذ تلك التوصيات سواء عن طريق مجلس النواب، أو الوزارة ومؤسسات الدولة.

النائب عبد المنعم إمام حزب العدل الحوار الوطني العفو الرئاسي مؤسسات الدولة

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