حكيم: مهرجان العلمين يدعم السياحة فى مصر بشكل كبير

يستعد المطرب حكيم، لإحياء حفل غنائي ضخم، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، والمقام حاليا على مسرح الأرينا بمدينة العملين الجديدة.

وقال حكيم إن مهرجان العلمين يحمل الكثير من الرسائل للعالم كله، فهو بمثابة تأكيد على أن مصر ملاذ المبدعين وبلد الأمن والأمان، مشيرا إلى أن المهرجان ساهم في دعم السياحة المصرية بشكل كبير.

ومن المقرر أن يُحيي حكيم، حفله المنتظر، يوم 17 من أغسطس الجاري، على أن يتم طرح تذاكر الحفل خلال أيام.

حكيم يطرح أحدث أغانيه

وفي سياق آخر، طرح الفنان حكيم، أحدث أغنياته، بعنوان "سيبه"، وذلك من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات محيي حوار، وألحان هاني فاروق، وتوزيع باسم منير، ومكساج المهندس أحمد جودة.

آخر حفلات حكيم

أحيا النجم حكيم حفلا غنائيا ضخما في دلتا مارينا بالمنصورة وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وقدم حكيم خلال الحفل، مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور، منها "ولا واحد ولا مية، حبيته، بيني وبينك، الليلة عيد" وغيرها.