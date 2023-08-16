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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كيف يربح البلوجرز أموالا طائلة من السوشيال ميديا.. اعرف السر

كيف يربح البلوجرز
كيف يربح البلوجرز أموالا طائلة من السوشيال ميديا.. اعرف السر

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف فيه مدون طرق ربح البلوجرز والمؤثرين على “السوشيال ميديا” أموالا طائلة من ظهورهم المستمر، إذ تمر صناعة البلوجرز والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي فترة ازدهار غير مسبوقة.

وقال المدون داود فارس في الفيديو المتداول، أن البداية تكون عملهم على إنشاء محتوى إبداعي وجذاب على منصات مثل يوتيوب وإنستجرام وتويتر وفيسبوك.

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وواحدة من أكثر الأسئلة شيوعًا حول هذه الصناعة هي كيف يحقق البلوجرز والمؤثرون أرباحًا من وجودهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

كيف يربح البلوجرز أموالا

وأضاف أن العائد المالي للبلوجرز يعتمد على عدة طرق، بما فيها الإعلانات، ويقول: "يتلقون عروضًا للإعلان عن منتجات وخدمات وتكون مقابل مبلغ ضخم وفقا لعدد المتابعين.

ويتم ذلك عبر نشر صور أو مقاطع فيديو أو مشاركة روابط ترويجية، ويتم دفع مقابل أيضا للترويج للمنتجات وفقًا للسعر الذي يتم التفاوض عليه.

ولتحقيق الربح أيضا، كشف داود فارس، ان بعض البلوجرز يحصلون على المقابل بالنسبة، أي يستخدم البلوجرز والمؤثرون روابط ترويجية ويحصلون على عمولة عندما يقوم أتباعهم بشراء المنتجات من خلال الروابط التابعة.

ومع الوقت وازدياد شهرتهم، يطور بعض البلوجرز والمؤثرون منتجاتهم الخاصة، ويبيعونها للمتابعين.

التواصل الاجتماعي المؤثرين السوشيال ميديا إنستجرام وتويتر

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