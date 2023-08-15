بـ 8 ملايين جنيه.. حقيبة هيفاء وهبي تثير ضجة على السوشيال ميديا

شاركت هيفاء وهبي متابعيها بمجموعة من صور جديدة لها ظهرت فيها تستعرض حقيبتها من Hermes، وذلك بعدما أحيت حفلا غنائيا فى الساحل الشمالي، وهى تستمتع بإجازتها هناك.

هيفاء وهبي في أحدث ظهور

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جمالية، بفستان قصير بدمج الكثير من الألوان والرسومات، مع Coat من نفس اللون والنقشة.

وأمسكت الفنانة هيفاء وهبي في يدها حقيبة من Hermes، على شكل منزل به شرفات والحجرات مضاءة باللون البرتقالي، وهذه الحقيبة تعتبر قطعة استثنائية.

حقيبة هيفاء وهبي

حقيبة هيفاء وهبي

سعر الحقيبة من موقع بيعها، يتجاوز 8 ملايين جنيه، والحقيبة يصل سعرها إلى 256.000 يورو، أي 8 ملايين و614 ألف جنيه.



استعرضت هيفاء وهبي الحقيبة في الصور.

هيفاء وهبي من حفل الساحل الشمالي

حرصت هيفاء وهبي على اختيار فستان من تصميم رامي سلمون، بلا أكمام، وكورسيه واضح، بينما التنورة نفسها مطرزة بلا بطانة، ملتزمة بكود الملابس في الحفل اللونين الأسود والذهبي.

يشار إلى أن هيفاء وهبي طرحت مؤخرا أغنية "مابضعفش" من ألحان سامر أبو طالب وكلمات عمرو المصري وتوزيع سليمان دميان وإخراج إيلي فهد.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023.