وزيرة الثقافة تُكرم الطفلة الفائزة بجائزة "إيفاك اليابانية العالمية"‏

كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، الطفلة حبيبة محمد قطب إبراهيم (15 عامًا)، الفائزة بجائزة "إيفاك اليابانية العالمية".
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن الكيلاني هنأت الطالبة حبيبة لحصولها على هذه الجائزة العالمية، وحثتها على الاستمرار في الإبداع والتميز، مؤكدة أن الوزارة تقدم كافة أوجه الدعم والرعاية للموهوبين والمبدعين، لخلق جيل جديد يحمل راية الإبداع والتنوير في مصر.
وأضافت أن رعاية الموهوبين والمبدعين هو أحد محاور عمل الوزارة، وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ، وتحرص الوزارة على تنمية مواهب وقدرات أبنائنا سواءً من الملتحقين بالمركز القومي لثقافة الطفل، أو مركز تنمية المواهب بالأوبرا، أو من خلال الورش الفنية التي تنظمها قطاعات الوزارة المختلفة.
يُذكر أن الطفلة حبيبة محمد قطب هي إحدى متدربات المركز القومي لثقافة الطفل، واكتُشفت موهبتها في الرسم منذ ثلاث سنوات، وتطورت إبداعاتها بسرعة كبيرة، كما شاركت وفازت بالعديد من المسابقات، كان آخرها مسابقة "مهرجان اليابان الدولي للفنون"، حيث تم دعوتها للسفر لليابان، كما فازت بالمركز الثالث على مستوى إفريقيا في مسابقة "حلمي"، التي أقامتها السفارة الصينية على مستوى دول التعاون الإفريقي للشباب الأفارقة، وفازت بمسابقة "سفير الثقافة الصغير"، وحصلت على لقب "سفير الثقافة الصغير" بدولة الصين، وذلك بعد منافسة قوية، حيث تم دعوتها للسفر للصين، كما شاركت بالعديد من المسابقات داخل جمهورية مصر العربية.