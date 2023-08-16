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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تُكرم الطفلة الفائزة بجائزة "إيفاك اليابانية العالمية"‏

صدى البلد

كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، الطفلة حبيبة محمد قطب إبراهيم ‏(15 عامًا)، ‏الفائزة بجائزة "إيفاك اليابانية العالمية".‎


وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن الكيلاني هنأت الطالبة حبيبة لحصولها على هذه الجائزة العالمية، ‏وحثتها على ‏الاستمرار في الإبداع والتميز، مؤكدة أن الوزارة تقدم كافة أوجه ‏الدعم والرعاية ‏للموهوبين والمبدعين، لخلق جيل جديد يحمل راية الإبداع ‏والتنوير في ‏مصر‎.‎


وأضافت أن رعاية الموهوبين والمبدعين هو أحد محاور عمل ‏الوزارة، وفق ‏رؤية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030‏‎" ‎، وتحرص ‏الوزارة على تنمية مواهب وقدرات أبنائنا سواءً من الملتحقين بالمركز القومي ‏لثقافة الطفل، أو مركز تنمية المواهب بالأوبرا، أو من خلال الورش الفنية التي ‏تنظمها قطاعات الوزارة المختلفة.‎ ‎


يُذكر أن الطفلة حبيبة محمد قطب ‏هي إحدى متدربات المركز القومي لثقافة الطفل، ‏واكتُشفت موهبتها في الرسم منذ ثلاث ‏سنوات، وتطورت إبداعاتها بسرعة ‏كبيرة، كما شاركت وفازت بالعديد من المسابقات، كان ‏آخرها مسابقة "مهرجان ‏اليابان الدولي للفنون"، حيث تم دعوتها للسفر لليابان، كما فازت ‏بالمركز ‏الثالث على مستوى إفريقيا في مسابقة "حلمي"، التي أقامتها السفارة الصينية ‏على ‏مستوى دول التعاون الإفريقي للشباب الأفارقة، وفازت بمسابقة "سفير ‏الثقافة الصغير"، ‏وحصلت على لقب "سفير الثقافة الصغير" بدولة الصين، ‏وذلك بعد منافسة قوية، حيث تم ‏دعوتها للسفر للصين، كما شاركت بالعديد من ‏المسابقات داخل جمهورية مصر العربية.‏
 

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