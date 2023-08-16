حياة كريمة.. بيطري الغربية: تدشين ورشة عمل تدريبية للأطباء البيطريين

نفذت مديرية الطب البيطرى بالغربية، ورشة عمل تدريبية للأطباء البيطريين للوحدات البيطرية المقامة بمبادرة " حياة كريمة" بمركز زفتى ، على استخدام أجهزة السونار الحديثة للفحص التناسلى، تنسيقا مع الجهات المعنية .

وأكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرية بالغربية، جاهزية المديرية لافتتاح وتشغيل الوحدات البيطرية الجديدة بالمجمعات البيطرية الزراعية بمركز زفتى، المدرج ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، لافتا إلى تسلم المديرية 8 أجهزة سونار للفحص الحيوانى، وذلك لتشغيلها بالوحدات البيطرية الثمانية الجديدة، ضمن المبادرة لتقديم خدمات مميزة لأهالى قرى مركز زفتى .

وأضاف، أن الورشة التدريبية تضمنت تدريب الأطباء على إستخدام الجهاز وقاموا بإجراء الفحص بأنفسهم على عدد من الحيوانات المختلفة من الأبقار ، الجاموس ،أفراس ،نعاج وماعز، وتأتى هذه الورشة رغبة من المديرية فى إثقال خبرات ورفع كفاءة الأطباء المرشحين لتشغيل الوحدات، لتقديم خدمات مميزة لأهالى قرى زفتى .

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أنه فى سياق أخر نفذت المديرية ندوة تعريفية عن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، ودوره المهم فى دعم مربى الثروة الحيوانية،وشملت الندوة عديدا من نقاط التثقيف والتوعية والنقاش منها أنواع الحيوانات التى يتم التأمين عليها بالصندوق، وأسلوب وكيفيه التأمين على الحيوانات ورسومه، وأوجه إستحقاق صرف التعويض عن الحيوان المؤمن عليه وقيمته، وأوجه الخدمات التى تقدم للحيوان المؤمن عليه بالرعاية والعلاج من خلال الوحدات البيطرية ، وتوفير أعلاف ذات جودة عالية وقيم مالية مميزة، وإمكانية تقديم القروض لإحياء مشروع البتلو من خلال تعاون الصندوق مع البنك الزراعى المصرى والأهلى المصرى.

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