تشارك بحفل خيري لصالح عائلات حرائق الغابات.. وزيرة الثقافة التونسية تكرم لطيفة

كرمت وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازي الفنانة لطيفة بمقر الوزارة، بعد ‏‏نجاح حفلها الجماهيري الكبير بالمسرح الأثري بمهرجان قرطاج الدولي، كأحد أبرز النجمات ‏‏اللاتي يمثلن المرأة التونسية في العيد الوطني للمرأة التونسية، لما تحمله مسيرة لطيفة من ‏‏نجاحات كبيرة عبر الزمن، وتحقيقها جماهيرية وشعبية في الوطن العربي كاملا.‏

تكريم لطيفة

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للفنانة لطيفة على دعمها الدائم لوطنها تونس، من خلال الحفلات ‏‏الخيرية التي تقدمها، وفي مستهل اللقاء، أثنت الدكتورة حياة قطاط القرمازي على جهود الفنانة ‏‏لطيفة العرفاوي وتفاعلها مع القضايا الإنسانية من خلال مشاركتها في الحفل التضامني لفائدة ‏‏العائلات المتضرّرة من الحرائق التي اندلعت بجهة طبرقة.

لطيفة

ويقام هذا الحفل التضامني ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية ومن تنظيم المؤسسة الوطنية لتنمية ‏‏المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية بالتعاون مع الهيئة المديرة للدورة 57 من مهرجان ‏‏قرطاج الدولي، و تم الاتفاق بين وزيرة الثقافة التونسية، والنجمة لطيفة، على أن تشارك يوم 18 ‏‏أغسطس الجاري، بحفل خيري في مدينة طبرقة.

وأبدت لطيفة سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه من وزيرة الثقافة التونسية، مؤكدة أنها على ‏‏استعداد دائم لدعم أي عمل خيري لصالح أهل بلدها في تونس، واضافت أنها غمرتها السعادة ‏‏عندما فوجئت بصوت جرس نفاذ تذاكر حفلها في مهرجان قرطاج، خاصة أن الحفل حقق أعلى ‏‏نسبة مبيعات وحضور جماهيري بالمهرجان منذ انطلاقه.‏

وحققت لطيفة في مهرجان قرطاج الدولي بدورته الـ57 نجاحا لافتا، ‏‏وتصدرت التريند في تونس وعدد من الدول العربية، وغنت لطيفة خلال الحفل مجموعة من ‏‏أنجح أغانيها، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.‏