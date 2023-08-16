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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

تشارك بحفل خيري لصالح عائلات حرائق الغابات.. وزيرة الثقافة التونسية تكرم لطيفة

صدى البلد

كرمت وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازي الفنانة لطيفة بمقر الوزارة، بعد ‏‏نجاح حفلها الجماهيري الكبير بالمسرح الأثري بمهرجان قرطاج الدولي، كأحد أبرز النجمات ‏‏اللاتي يمثلن المرأة التونسية في العيد الوطني للمرأة التونسية، لما تحمله مسيرة لطيفة من ‏‏نجاحات كبيرة عبر الزمن، وتحقيقها جماهيرية وشعبية في الوطن العربي كاملا.‏

تكريم لطيفة

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للفنانة لطيفة على دعمها الدائم لوطنها تونس، من خلال الحفلات ‏‏الخيرية التي تقدمها، وفي مستهل اللقاء، أثنت الدكتورة حياة قطاط القرمازي على جهود الفنانة ‏‏لطيفة العرفاوي وتفاعلها مع القضايا الإنسانية من خلال مشاركتها في الحفل التضامني لفائدة ‏‏العائلات المتضرّرة من الحرائق التي اندلعت بجهة طبرقة.

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لطيفة 

ويقام هذا الحفل التضامني ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية ومن تنظيم المؤسسة الوطنية لتنمية ‏‏المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية بالتعاون مع الهيئة المديرة للدورة 57 من مهرجان ‏‏قرطاج الدولي، و تم الاتفاق بين وزيرة الثقافة التونسية، والنجمة لطيفة، على أن تشارك يوم 18 ‏‏أغسطس الجاري، بحفل خيري في مدينة طبرقة.

وأبدت لطيفة سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه من وزيرة الثقافة التونسية، مؤكدة أنها على ‏‏استعداد دائم لدعم أي عمل خيري لصالح أهل بلدها في تونس، واضافت أنها غمرتها السعادة ‏‏عندما فوجئت بصوت جرس نفاذ تذاكر حفلها في مهرجان قرطاج، خاصة أن الحفل حقق أعلى ‏‏نسبة مبيعات وحضور جماهيري بالمهرجان منذ انطلاقه.‏

وحققت لطيفة في مهرجان قرطاج الدولي بدورته الـ57 نجاحا لافتا، ‏‏وتصدرت التريند في تونس وعدد من الدول العربية، وغنت لطيفة خلال الحفل مجموعة من ‏‏أنجح أغانيها، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.‏

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