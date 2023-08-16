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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار سقوط الأمطار بسانت كاترين.. والري: حصاد 754 ألف متر مكعب مياه

سيول سانت كاترين
سيول سانت كاترين

استمر سقوط الأمطار والسيول الصيفية لليوم الثالث علي التوالي بسانت كاترين  وسط فرحة كبيرة من بدو جنوب سيناء حيث تجمعت مياه الأمطار والسيول في البحيرات و السدود الجبلية.


وقال رمضان الجبالي إن الأمطار سقطت اليوم علي دير سانت كاترين  والوديان المحيطة وروت  مزارع والتي روت المزارع المحيطة.


وأضاف أسامة عامر  مدير فندق بسانت كاترين أن أمطار غزيرة سقطت اليوم بوسط المدينة  في ظاهرة تحدث لأول مرة بسانت  لأمطار صيفية غزيرة  استمرت لمدة 3 أيام.

 

وقال  الدكتور هاني  سويلم وزير الري إن منشآت الحماية وحصاد مياه الامطار وبالأخص البحيرات الجبلية التى تم تنفيذها بالأدوية الفرعية بمحيط مدينة سانت كاترين تمكنت من التعامل بكفاءة مع العاصفة المطرية الأخيرة وتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت بالمنطقة من تأثير السيول.

 

وأوضح سويلم  أنه تم تنفيذ أعمال صناعية للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمدينه سانت كاترين تتضمن عدد ٢ بحيرة صناعية بسعة تخزينية واحد مليون متر مكعب تقريبا بمنطقتى الواطية والزيتونة ، كما تم تنفيذ سد على وادي الإسباعية بسعة ١٠٠ ألف متر مكعب ، بالإضافة إلى عدد ٢٤٤ بحيرة جبلية فى الأودية الفرعية بمحيط المدينة والتجمعات البدوية التابعة لها.

 

وأضاف  أنه نتيجة للعاصفة التى تعرضت لها المدينة فقد تم حصاد ما يقرب من ٧٤٥ ألف متر مكعب من المياه ، حيث قام سد وادي "المرة والعرادة" (وهو سد إعاقة على طريق كاترين - نويبع) بحجز حوالى ٧٠٠ ألف متر مكعب من المياه بالإضافة لحماية الطريق والتجمعات السكنية خلف السد ، كما تم امتلاء البحيرة الجبلية الواقعة على مخر سيل وادى الحداية بسعة ٥ آلاف متر مكعب ، كما قام سد وادى الإسباعية بمدينة كاترين بحجز ما يقرب من ١٠ آلاف متر مكعب والسد بحالة جيدة ، كما امتلأت البحيرة الجبلية المنفذة بوادى المرة بسعة ١٠ آلاف متر مكعب ، كما مر سيل وادى المعادة عبر المجرى الصناعى المنشأ بهذا الخصوص مع امتلاء عدد ٢ بحيرة جبلية منفذة على الوادى بسعة ٥ آلاف متر مكعب ، كما تم حصاد ما يقرب من ١٥ ألف متر مكعب فى عدد ٤ بحيرات من ضمن ٦ بحيرات منفذه فى منطقة النبى صالح ولا توجد أى آثار سلبية للسيل ، كما مر سيل خفيف بمنطقة الزيتونة بسانت كاترين في مجراه الطبيعي ولم يؤثر علي حركة الطريق ، والوضع حاليا مستقر بمنطقة سانت كاترين وجميع الأعمال الصناعية المنفذة بحالة فنية جيدة .

سيول سانت كاترين

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استمرار سقوط امطار سانت كاترين الري

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