اختفاء عادل إمام واقتحام منزله.. ماذا حدث للزعيم؟|تغطية خاصة

قدّمت مذيعة موقع صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن تصريحات الفنانة مادلين طبر حول الفنان عادل إمام، وكيف أثارت هذه التصريحات الجدل في الوسط الفني، ما جعل نقيب الممثلين الدكتور أشرف ذكي يتدخل ويصدر بعض التصريحات أيضاً رداً على تصريحات مادلين طبر.

وأثارت الفنانة مادلين طبر حالة من الجدل الواسع فى ختام مهرجان القومى للمسرح بسبب تصريحاتها المثيرة عن الزعيم عادل إمام وسر اختفائه وعدم حضوره تكريم المهرجان، ففي يوم الاثنين الماضى أدلت الفنانة مادلين طبر بعدد من التصريحات عن الفنان عادل إمام، وقالت مادلين إنها تتمنى رؤية الزعيم فى الساحة وأن أسرته لم تظهر للجمهور وحاولت التواصل معه لكن لم يتحقق كما حاولت التواصل مع أسرته وتحديدا ابنه رامى إمام إلا أنه لم يرد وهل ممكن أن نقتحم فيلا الزعيم مثلما حدث للاطمئنان عليه.

وردت الإعلامية بسمة وهبة على تلك التصريحات، وهاجمت الإعلامية الفنانة مادلين طبر وقالت "ما أزعجني أنها قالت إنها تتمنى أن تفرج أسرة عادل إمام عنه، لم يكن يجب أن تستخدم مصطلح تفرج عنه.. هل أنتِ واعية للتصريح الذي قلتيه؟! هل تعي عمن تتحدثين؟ وتابعت قائلة : إن ما قالته مادلين طبر صادم جدا ولا يليق بمكانة فنانة، فقد أساءت للفن لأنها محسوبة على الفن.

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https://fb.watch/msFpjmZJrd/?mibextid=aE13LE