خبر عاجل بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة وقرارات مهمة قبل انطلاق العام الدراسي|فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن مستجدات الأمور للثانوية العامة، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 موجود على موقع وزارة التربية والتعليم، وأوضحت أيضاً أنه يمكن للطالب أن يتعرف بشكل حاسم على مصيره في تظلمات الثانوية العامة من خلال هذا الرابط .



ويكشف رابط نتيجة التظلمات عن استحقاق الطالب لدرجات زيادة غير محسوبة أو عدم وجود اي درجات مستحقة غير محسوبة في المادة المتظلم منها، ولكن حتى الآن لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي تفاصيل رسمية عن نتيجة التظلمات.



وأكدت انه بعد إعلان نتيجة التظلمات واكتشاف اي طالب لوجود درجات زيادة مستحقة له تستوجب تغيير مجموعة، ستقوم الوزارة على الفور بإصدار شهادة جديدة للطالب بدرجته الجديدة ومجموعه الجديد ، كما ستقوم بمخاطبة مكتب تنسيق الجامعات بالتعديل الجديد الخاص بنتيجة الطالب.



وفي حالة حصول الطالب على اي درجات زيادة في النتيجة يكون من حق الطالب فورا استرداد رسوم نتيجة التظلمات التي دفعها في المادة التي ثبت وجود درجات غير محسوبة فيها .

للمزيد من التفاصيل، حول مستجدات الثانوية العامة، يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي:

https://fb.watch/msHkFpMBRp/?mibextid=aE13LE