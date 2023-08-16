3 أطنان كوكايين.. المكسيك تكشف عن ضبط ممنوعات قبالة سواحل غيريرو وكوينترانارو

عثر خفر السواحل المكسيكي على ما يقرب من ثلاثة أطنان من مادة الكوكايين و150 لترا من الوقود، قبالة سواحل ولايتي غيريرو وكوينترانا رو.

وأعلن خفر السواحل المكسيكي في بيان أنه خلال الأيام القليلة الماضية، ضبطت القوات المكسيكية خلال 3 عمليات مختلفة، أكثر من 2800 كيلوجرام من مادة الكوكايين، ونحو 150 لترا من الوقود وقاربًا، قبالة سواحل جيريرو وكوينتانا رو بالمكسيك.

وأوضحت المديرية في البيان أن قوات خفر السواحل خلال تنفيذ العمليات عثرت على المخدرات معبأة في أكياس مضغوطة، بالإضافة لكميات من الوقود على متن سفينة صغيرة في البحر، وقرب الساحل، وقد تم اعتقال 3 مشتبه بتورطهم في تهريب الكوكايين.