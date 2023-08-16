رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن الأخبار التي ترددت مؤخراً بشأن عرض اتحاد جدة السعودي لضم النجم المصري محمد صلاح إلى صفوفه، حيث ذكرت شبكة قنوات الكأس القطرية عبر حسابها على موقع إكس “تويتر سابقا”، أن محمد صلاح أعطى الضوء الأخضر لإدارة نادي اتحاد جدة السعودي للتفاوض مع ليفربول الإنجليزي للعب ضمن صفوف النمور في الموسم الحالي.

وكشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل عرض اتحاد جدة السعودي للنجم المصري محمد صلاح وكتب على فيسبوك ان اتحاد جدة أرسل عرضا رسميا جديدا إلى ليفربول لضم محمد صلاح برقم خيالي، ونشرت صفحة ليفربول الرسمية على "تويتر"، صورة محمد صلاح وعلقت عليها وكتبت "الملك المصري" مع وضع تاج ملكي وعلم مصر.

وعلق الإعلامي مهيب عبد الهادي علي إعطاء الضوء الأخضر لرحيل محمد صلاح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب مهيب :"ليفربول هو من أعطي الضوء الأخضر لكلوب لرحيل محمد صلاح، وقال إن خروج وتبديل صلاح من مباراة تشيلسي غير مبرر وغير مفهوم، وكلوب مطيع جدا للإدارة وانهم عايزين فلوس".

للمزيد من التفاصيل حول مستجدات محمد صلاح، يرجى مشاهدة الفيديو التالي:

https://fb.watch/msJH9rUyhF/?mibextid=aE13LE