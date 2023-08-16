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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يرفض عرض رحيل زيزو إلى الشباب السعودي

صدى البلد

رفض مجلس إدارة نادي  الزمالك فكرة التفريط  في خدمات أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الأبيض خلال  فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تلقى النادي عرضا من قبل نادي الشباب السعودي يطلب خلاله ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان والد زيزو طلب الموافقة على احتراف نجله إلا أن أحمد مرتضى منصور عضو المجلس أخطره برفض الأمر وفي نفس الوقت  رفض أمير مرتضى المشرف على الكرة رحيل زيزو.

ويتمسك مسؤولو الزمالك باستمرار اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.


ونفى مسؤولو الزمالك ما تردد حول موافقة النادي على بيع اللاعب مقابل 6 ملايين دولار.

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