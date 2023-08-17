ثروت الخرباوي: جماعة الإخوان اغتالت السادات بتخطيط رموزها

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، إن مصطفى مشهور، كان قد تلقى أخبارًا من داخل النظام أن السادات سيقوم باعتقال في نهاية شهر سبتمبر للإخوان.



وأضاف "الخرباوي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن خطة اغتيال السادات في العرض العسكري بأكتوبر قد وضعت وتم اغتيال السادات، مؤكدًا أن مصطفى مشهور ظل خارج مصر وعاد عام 1984، وكان عمر التلمساني هو المرشد للإخوان من يناير 1976.



وتابع، أنه لم يكن هناك وفاق بينهما كان يريد الكفة أن ترجح له فوضع معه عصام العريان وأبو الفتوح وأحضر سليم العوا من السعودية ليدعموه وعمل لجنة قانونية كان سليم العوا كان عضوًا فيها وكانت بين مأمون الهضيبي وسليم العوا خلافات تنظيمية.



وأكد أن من اتفق على اغتيال السادات ليس الكلام الذي ظل يقال لسنوات وأنها جماعة خرجت من تحت معطف الإخوان لا بل هم إخوان والترتيب للاغتيال الرموز هي التي خططت بين صلاح شادي.