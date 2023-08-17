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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبرج: الولايات المتحدة تصعد الادعاء ضد المكسيك| ما السبب؟

صدى البلد

قالت وكالة بلومبرج نيوز، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تستعد لتصعيد شكواها من أن حظر المكسيك على الذرة المعدلة وراثيا ينتهك اتفاق التجارة الحرة مع الجيران.

ويخطط مكتب الولايات المتحدة لتمثيل التجاري لطلب تشكيل لجنة لحل النزاعات بموجب الاتفاقية الأمريكية المكسيكية الكندية، وفقًا للتقرير، الذي استشهد بأشخاص مطلعين على الأمر، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

 ولم يرد الممثل التجاري بالولايات المتحدة على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

في يونيو، سعت الولايات المتحدة إلى جولة جديدة من مشاورات تسوية المنازعات التجارية مع المكسيك بموجب الاتفاقية.

شهد يوم الأربعاء مهلة 75 يومًا للطرفين لحل النزاع، وفي حالة عدم تمكن الولايات المتحدة من طلب لجنة تسوية المنازعات للبت في القضية.

وأفادت “رويترز” بأن الولايات المتحدة رفضت هذا الشهر طلبًا من المكسيك لإجراء بحث علمي مشترك حول التأثير الصحي للذرة المعدلة وراثيًا، في إشارة إلى أن الاثنين قد يقتربان من نزاع تجاري رسمي.

تنتج المكسيك الذرة البيضاء بشكل أساسي، والتي تستخدم في صنع التورتيلا، ولكن لديها عجز في الذرة الصفراء، وتستخدم لاستهلاك الماشية والأغراض الصناعية.

تريد المكسيك حظر الذرة المعدلة وراثيًا للاستهلاك البشري في الغذاء الأساسي، المصنوع في الغالب من الذرة البيضاء، وفي النهاية استبدال الذرة الصفراء المعدلة وراثيًا المستخدمة في علف الماشية، بحجة أن الذرة المعدلة وراثيًا تضر بالأصناف المحلية ويمكن أن يكون لها مخاطر صحية.

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