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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتابع الموقف التنفيذى لتشغيل مجمعات خدمات المواطنين بالقرى

محافظ أسيوط يناقش
محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموقف التنفيذي للتشغيل الكلي لمشروعات مجمعات خدمات المواطنين بالقرى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندسة دعاء عوض رئيس منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس محمد عادل مدير تنفيذ مشروعات حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصرى بالمحافظة وبعض وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والاحياء وممثلي شركات المرافق والخدمات.

وتم خلال اللقاء استعراض نسب تنفيذ مشروعات مجمعات خدمات المواطنين بالقرى وتوصيل كامل المرافق لها تمهيدًا لتشغيلها بكامل طاقتها خلال الأسابيع القادمة وبحث سبل تسريع وتيرة العمل وتذليل كافة العقبات.
ووجه محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – مديري مديريات الخدمات ومسئولي الجهات الخدمية التي ستقدم خدماتها داخل مجمعات الخدمات الحكومية بالقرى بسرعة تشغيل الخدمات بالمجمعات التي تم تسليمها للوحدات المحلية والتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والنزول الميداني للمرور على مشروعات مجمعات خدمات المواطنين واستكمال أعمال توصيل المرافق لباقي المشروعات تمهيدًا لتشغيلها بكامل طاقتها وإزالة كافة المعوقات أمام تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشروعات والاطمئنان على كونها تمت طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

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كما وجه المحافظ بتحديد جدول زمني للجهات الحكومية ومديريات الخدمات لتشغيل خدماتها بمجمعات خدمات المواطنين وعمل تقرير بالمعوقات والملاحظات لسرعة حلها والتغلب عليها بالتنسيق مع كافة الجهات تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأوضح المحافظ إنه يجري تنفيذ مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه موزعين على 149 قرية بعدد 7 مراكز.

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