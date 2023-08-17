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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انتخاب أحمد الوكيل رئيسا للاتحاد العام للغرف التجارية بالتزكية

صدى البلد

اسدل الستار اليوم علي انتخابات  تشكيل هيئة مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية للدورة الجديدة 2023 /2027 ليترأس أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية الاتحاد العام واختيار هاني محمد وزير الاتصالات السابق  كنائب أول لرئيس الاتحاد وعمرو أبو العيون رئيس غرفة أسيوط نائبا ثانيا لرئيس الاتحاد و اختيار الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس غرفة القليوبية أمينا للصندوق وأكرم الشافعي  رئيس غرفة الإسماعيلية أمين صندوق مساعد ومحمد أبو سعدة رئيس غرفة بورسعيد سكرتير عام .

أما عن تشكيل مجلس ادارة  الاتحاد العام للغرف التجارية للدورة الجديدة 2023/2027 فتشكيله كالتالي :

أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية

ايمن العشري رئيس غرفة القاهرة

أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة

حسن جعفر رئيس غرفة بنى سويف

محمد شعبان الشريف رئيس غرفة البحيرة

أكرم الشافعي رئيس غرفة الإسماعيلية

محمد الملاح رئيس غرفة السويس

محمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد

محمد عبد اللطيف فايد رئيس غرفة دمياط

احمد رعب رئيس غرفة الدقهلية

محمد أنور مصلح رئيس غرفة الغربية

محمد الزاهد رئيس غرفة الشرقية

حاتم عبد الغفار رئيس غرفة كفرالشيخ

محمد الخشن رئيس غرفة المنوفية

مجدي جاب الله رئيس غرفة الفيوم

خالد عبد الجليل رئيس غرفة البحرالأحمر

عبد العزيز مطر رئيس غرفة شمال سيناء

محمد وحيد رئيس غرفة جنوب سيناء

عمرو أبو العيون رئيس غرفة اسيوط

خالد أبو الوفا رئيس غرفة سوهاج

احمد راضي مخلوف رئيس غرفة المنيا

محمد عبد السلام وشهرته" امير الشيخ" رئيس غرفة قنا

يحيى احمد رئيس غرفة الأقصر

حسام الدين مصطفى رئيس غرفة اسوان

مختار جبريل رئيس غرفة مطروح

عربي يماني رئيس غرفة الوادي الجديد

،ويضم المجلس ايضا 6 اعضاء معينيين  وهم السادة هاني محمد محمود عبد المجيد ومحمد عبد الفتاح المصري و محمد حلمي محمد حلمي أبو عيطة ومصطفى حافظ حسن المكاوي والدكتور عماد مصطفى زكريا عبد الوهاب ووائل طارق محمد إسماعيل.

وكل من الدكتور كرم كردي ممثلا لغرفة الاسكندرية وعماد قناوي ممثلا لغرفة القاهرة.

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