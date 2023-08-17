المصري ليس الأول| أزمة إيقاف القيد تضرب الأندية.. والأهلي والزمالك ماركة مسجلة فى "فيفا"

باتت الأندية المصرية ماركة مسجلة داخل جدران الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بعد تكرار قرارات إيقاف القيد بسبب شكاوي اللاعبين والأندية فى عام 2023.

نادي المصري ليس الأول فى قرارات إيقاف قيد اللاعبين الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا .

صدى البلد يستعرض ازمة ايقاف القيد للاعبين فى الاندية المصرية بقرارات صادرة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

الفيفا يوقف قيد نادي المصري

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا خطابًا رسميا، اليوم الخميس، إلى نادي المصري البورسعيدي يخطره بإيقاف القيد لحين سداد مستحقات نادي قطر القطري.

وتبلغ مستحقات نادي قطر القطري في شكواه لدى الفيفا لدى المصري البورسعيدي قيمة 68 ألف دولار وهي باقي صفقة شراء المهاجم النيجيري أنطوني أكبوتو.

وتواصل في الساعات الماضية كامل أبو علي رئيس النادي المصري البورسعيدي مع نظيره بنادي قطر القطري هاتفيا وأبلغه أن مستحقاته كاملة ستكون لديه اليوم الخميس.

وشدد على أن التأخير جاء نتيجة خطأ إداري وهو الأمر الذي تفهمه رئيس النادي القطري.

وكان قد تعاقد المصري مع النيجيري أنطوني اكبوتو بقيمة مالية تقدر بـ 150 ألف دولار تقسط على جزئيين الجزء الأول سداد 100 ألف دولار والجزء الثاني سداد 50 ألف دولار.

ايقاف قيد انبي



قررت المحكمة الرياضية الدولية كاس، رفض الطعن الذي قدمه نادي إنبي من أجل إيقاف قرار منع النادي من القيد، على خلفية قضية التونسي زياد بوغطاس لاعب الفريق السابق.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، قرر إيقاف نادي إنبي عن القيد 3 فترات مقبلة، على خلفية المستحقات المتأخرة لصالح زياد بوغطاس لاعب الفريق البترولي

وتلقى نادي إنبي، إخطارًا رسميًا اليوم الأربعاء من جانب المحكمة الرياضية الدولية كاس، بإيقاف النادي عن القيد 3 فترات مقبلة.

وسبق وقرر فيفا، تغريم إنبي 910 آلاف دولار قيمة المستحقات المتأخرة لزياد بوغطاس إلى جانب منح النادي البترولي مهلة 45 يومًا للسداد وهو ما لم يحدث، لتصدر قرارها الرسمي بإيقاف النادي عن القيد 3 فترات انتقالات.

أزمات ايقاف قيد الزمالك



سيف الجزيري والزمالك

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال شهر مارس الماضي بإلزام نادي الزمالك، بدفع 838 ألف جنيه مصري، لصالح نادي الإفريقي التونسي، بعد ثبوت انتقال سيف الجزيري إلى الفريق قادمًا من المقاولون العرب، بمقابل مادي.

وأخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مسؤولي نادي الزمالك، بمنعه من القيد لمدة 3 فترات، بسبب عدم تسديد المقابل المادي المستحق للنادي الإفريقي، الخاص بحقوق رعاية لاعبه التونسي سيف الدين الجزيري.

ومنح "فيفا" مهلة للزمالك دفع المقابل المادي مدتها 45 يوما لكن النادي لم يسدد الأموال المستحقة عليه، ليتم إخطاره بمنعه من القيد لمدة 3 فترات، حتى سداد المقابل المادي للنادي الإفريقي.

أزمة شيكابالا والزمالك

تلقي اتحاد الكرة مطلع شهر يوليو الماضي خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقاف نادي الزمالك من قيد الصفقات الجديدة، بسبب الأموال المستحقة لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، في صفقة عودة محمود عبد الرازق شيكابالا لصفوف الفريق الأبيض.

وأخطر اتحاد الكرة نادي الزمالك بوصول الخطاب وسيبدأ تنفيذه مع فتح باب القيد عقب نهاية مباريات الدوري، وإذا دفعت إدارة نادي الزمالك المستحقات سيتم رفع الإيقاف».

وأصبح نادي الزمالك ملزما بدفع غرامة تصل إلى 1.5 مليون دولار، لصالح فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، في صفقة انتقال شيكابالا لصفوف الفريق الأبيض عام 2015، حيث لم تسدد إدارة القلعة البيضاء المستحقات المالية للنادي البرتغالي منذ ذلك الوقت.

أزمة أشيمبونج

فى النصف الثاني من شهر يوليو الماضي تسلم نادى الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يخطره فيه بإيقاف القيد بسبب مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق، والتي تبلغ 180 ألف يورو .



إبراهيما نداي وإيقاف قيد الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن صدور قرار جديد منذ ساعات قليلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن إيقاف القيد بسبب مستحقات نادي وادي دجلة من حق رعاية السنغالي إبراهيما نداي جناح الأبيض الحالي.

وأكد المصدر أن الزمالك تلقى فاكسا رسميا بإيقاف القيد لحين سداد 7500 دولار لصالح نادي وادي دجلة، حق رعاية السنغالي إبراهيما نداي.

وأشار المصدر أن نادي وادي دجلة استحق 15 ألف دولار كحق رعايته للاعب السنغالي إبراهيما نداي، المنتقل للأبيض قبل موسم، والتي دفع الزمالك منها 7500 دولارًا فقط.

وأكد المصدر أن وادي دجلة قرر شكوى نادي الزمالك في فيفا، وجاء قرار الاتحاد الدولي بإيقاف نادي الزمالك من القيد لحين سداد المبلغ المستحق لصالح وادي دجلة.

ايقاف قيد النادي الأهلي



رمضان صبحي وأزمة هيدرسفيلد

اشتعلت أزمة النادي الأهلي ونظيره هيدرسفيلد الإنجليزي بسبب غرامة رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز الحالي بعدما وصلت الأزمة إلي ردهات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية كاس.

وأيدت المحكمة الرياضية الدولية كاس قرار الفيفا بشأن فرض غرامة مالية على النادي الأهلي لصالح نادي هيدرسفيلد الانجليزي الخاصة باللاعب رمضان صبحي.

ويواجه النادي الأهلي شبح إيقاف القيد 3 فترات متتالية حال عدم سداد غرامة رمضان صبحي لصالح نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

ونجح النادي الأهلي في حل ازمة نادي هيدرسفيلد الإنجليزي وارسل مستحقاته الخاصة باللاعب رمضان صبحي.

أزمة ديانج

اصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا قرارا بإيقاف ديانج لحين سداد مستحقات عالقة في ذمته لوكيل أعماله.

تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من نظيره الدولي فيفا يخطره فيها بانتهاء ايقاف اليو ديانج نجم النادي الأهلي بشكل رسمي.

واخطر الفيفا نظيره المصري بأن الأهلي قام بسداد غرامة وكيل ديانج وانتهاء الإيقاف، ليتأكد بذلك لحاقه بلقاء الزمالك بشكل طبيعي.

