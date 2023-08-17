محيلبة يفتتح مشوار مصر ببطولة العالم للرماية بتصدر منافسات اليوم الأول للإسكيت

بالعلامة الكاملة..

استهل الرامي المصري عزمي محيلبة مشواره بطولة العالم للرماية للبندقية والمسدس بأذربيجان بتحقيق العلامة الكاملة بتصفيات اليوم الأول لمسابقة رماية السكيت.

واحتل محيلبة صدارة الترتيب في تصفيات اليوم الأول لرماية الإسكيت بعد تحقيقه للعلامة الكاملة بإحراز 50 طبق من أصل 50 ليبدا مشوار الدفاع عن لقبه كبطل للعالم بنجاح.

وكان عزمي محيلبة نجح في التتويج بلقب بطولة العالم لمسدسات الخرطوش التي أقيمت بمدينة أوسيبيك الكرواتية ليصبح أول أول لاعب مصري يتوج بذهبية بطولة العالم ليدخل التاريخ بهذا الإنجاز ويحسم تأهله لأولمبياد باريس 2024.

وتشارك مصر فى منافسات بطولة العالم بعدد كبير من اللاعبين، حيث تضم قائمة اللاعبين واللاعبات بمنافسات الإسكيت كل من عزمي محيلبة وعمر هشام وسركيس مارتيان وابراهيم شرف وأميرة أبو شُقة وزينب عطية بينما تضم قائمة منافسات أطباق الحفرة رجال وسيدات كل من: عبد العزيز محيلبة وأحمد يحيى قمر وأحمد توحيد زاهر وماجى عشماوى ومريم طارق.

بينما تشارك مصر في منافسات المسدس بقائمة مكونة من: محمود أحمد طه وعمر خالد أكيد وعمر عبد الفتاح وهالة أشرف الجوهرى ورضوى عبد اللطيف ومنال عبد الباقى وفي منافسات البندقية كل من: محمد حمدى ومجدى المهدى ومحمد مصطفى ومى مجدى ومنة الله حسين وجنى محمد اسماعيل وهدير السيد مخيمر وشيماء حشاد.

ويرأس البعثة فى البطولة عماد عليش ومعه إدارى البعثة طارق صادق وزكى عبد الله مدرب مسدس و أمجد حسين مدرب البندقية و بيرولوجى بيسكو مدرب اسكيت و فسيلى موسين مدرب حفرة.