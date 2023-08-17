ريال مدريد يعلن خضوع كورتوا لعملية جراحية ناجحة

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، خضوع البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق، لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي:" خضع لاعبنا تيبو كورتوا اليوم لعملية جراحية ناجحة لعلاج تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى، على يد الطبيب مانويل لايز، وبإشراف الخدمات الطبية في ريال مدريد.



وأضاف:" سيبدأ كورتوا برنامجه التأهيلي في الأيام القليلة المقبلة".

يذكر أن نادي ريال مدريد، أعلن الإثنين الماضي تعاقده مع كيبا قادما من تشيلسي لمدة موسم على سبيل الإعارة، لتعويض غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والذي تعرض مؤخرا لقطع في الرباط الصليبي.

واستهل ريال مدريد مشواره في مسابقة الدوري الإسباني 2023-2024 السبت الماضي بالفوز على أتلتيك بلباو 2023-2024.