حزب الجيل: جولة الرئيس السيسي في مطروح تؤكد مبدأ المصارحة مع المواطنين

أشاد حزب الجيل الديمقراطي، بالجولة التفقدية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة السلوم بمحافظة مرسى مطروح، والتقى خلالها بأهالي المدينة، وسط استقبال شعبي حافل للرئيس السيسي من أهالي السلوم ومطروح وسيدي براني.

كما أشاد الجيل فى بيانه بتفقد الرئيس السيسي، الكمين المشترك للقوات المسلحة والشرطة أمام معبر السلوم.

وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن جولة الرئيس السيسي في محافظة مطروح، تؤكد اهتمام الدولة المصرية، بمد شرايين التنمية إلى أقصى غرب مصر، بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين في المناطق الحدودية.

وأضاف الشهابي، أن الرئيس السيسي أكد أن الحكومة تعمل قبل 8 أعوام، على امتداد الدولة المصرية، ولا توجد منطقة لم تصل إليها أيدي التطوير والتنمية من أسوان حتى السلوم، في إطار رؤية الدولة 2030.

ولفت رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إلى أن تصريحات الرئيس السيسي مع أهالي محافظة مطروح، تؤكد على مبدأ المصارحة والمكاشفة بين الرئيس والمواطنين، مشيرا إلى أن هذا النهج، تبنّاه الرئيس السيسي منذ توليه الحكم، وهو ما يعزز من أواصر الثقة بين المواطن والدولة.

وأوضح الشهابي، أن الرئيس السيسي، أكده خلال لقائه مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، أن الدولة تعمل بكل ما أوتيت من قدرة على التقليل من تأثير الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية وقبلها أزمة كورونا، وذلك عبر برامج يجري تنفيذها، ترعى في المقام الأول، "المواطنين، أصحاب الظروف الصعبة".

وأشار ناجى الشهابى، إلى أن الرئيس السيسي شدد في حديثه مع أهالي مطروح، على أن الظرف الاقتصادي، يعد تحديا للدولة، ونحن مصرون على مواجهته.

وأوضح رئيس حزب الجيل «الشهابي»، أن الرئيس السيسي تطرق في حديثه إلى أن مصر صادفتها تحديات كبيرة على مدى السنوات الماضية، وبفضل الله سبحانه وتعالى والجهد والإرادة، نعبر هذه التحديات، حيث استذكر الرئيس السيسي التحدي الكبير الذي واجهته الدولة المصرية خلال 1967، والذي نجحت الدولة في عبوره واجتيازه في 1973.