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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تطلق فعاليات رياضية وعلمية بالأنشطة الطلابية الصيفية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

شاركت إدارة النشاط الرياضي  بجامعة عين شمس في البطولة الشاطئية بباجوش في الفترة من  ١٢:٧ من أغسطس الجارى والتى نظمتها جامعة الإسكندرية ، فى إطار اهتمام إدارة جامعة عين شمس بالأنشطة الطلابية الصيفية  برعاية غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس و عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واشرف إبراهيم سعيد امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب .  

حيث شاركت الجامعة في الألعاب التالية : 

  • خماسي القدم شاطئ طلبه
  • والكرة الطائرة شاطئ طلبه
  • والكرة الطائرة شاطئ طالبات
     

وحقق منتخب الجامعة في كرة القدم خماسي المركز الأول وحصل علي الميدالية الذهبية ، والكرة الطائرة طالبات المركز الثالث وحصل علي الميدالية البرونزية.

كما أقيمت مسابقة قصص الخيال العلمي والتى نظمتها  إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب - اللجنة العلمية العليا لاتحاد طلاب الجامعة بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال i hub واستمرت على مدار يومي ١٠،٩ من أغسطس.
 

و جاءت النتائج على النحو التالي:
المركز الاول الطالبة / اسماء محمود خليفة كلية الحقوق عن قصة بعنوان / الجحيم المنشود 
المركز الثاني الطالبة / نورهان رجب عبد الحميد كلية الألسن عن قصة بعنوان / اخر الرجال الأصليين 
المركز الثالث الطالب / يوسف خالد محمد كلية التمريض عن قصة بعنوان / القدر المحتوم  
المركز الرابع الطالبة / ريهام خالد زكي كلية الزراعة عن قصة بعنوان / نقطة تحول 
المركز الخامس الطالب / ابراهيم احمد ابراهيم كلية الألسن عن قصة بعنوان / ريان .


كما نظمت  إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب - اللجنة العلمية العليا لاتحاد طلاب الجامعة بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال i hub
زيارة علميه لطلاب الجامعة الى المتحف الجيولوجي المصري والمتحف القومي للحضارة المصرية 
لعدد 100 طالب وطالبة من الكليات المختلفة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8/15 .

إدارة النشاط الرياضي اتحاد طلاب الجامعة إدارة جامعة عين شمس Jobs Education

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