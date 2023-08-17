جامعة عين شمس تطلق فعاليات رياضية وعلمية بالأنشطة الطلابية الصيفية

شاركت إدارة النشاط الرياضي بجامعة عين شمس في البطولة الشاطئية بباجوش في الفترة من ١٢:٧ من أغسطس الجارى والتى نظمتها جامعة الإسكندرية ، فى إطار اهتمام إدارة جامعة عين شمس بالأنشطة الطلابية الصيفية برعاية غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس و عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واشرف إبراهيم سعيد امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب .

حيث شاركت الجامعة في الألعاب التالية :

خماسي القدم شاطئ طلبه

والكرة الطائرة شاطئ طلبه

والكرة الطائرة شاطئ طالبات



وحقق منتخب الجامعة في كرة القدم خماسي المركز الأول وحصل علي الميدالية الذهبية ، والكرة الطائرة طالبات المركز الثالث وحصل علي الميدالية البرونزية.

كما أقيمت مسابقة قصص الخيال العلمي والتى نظمتها إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب - اللجنة العلمية العليا لاتحاد طلاب الجامعة بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال i hub واستمرت على مدار يومي ١٠،٩ من أغسطس.



و جاءت النتائج على النحو التالي:

المركز الاول الطالبة / اسماء محمود خليفة كلية الحقوق عن قصة بعنوان / الجحيم المنشود

المركز الثاني الطالبة / نورهان رجب عبد الحميد كلية الألسن عن قصة بعنوان / اخر الرجال الأصليين

المركز الثالث الطالب / يوسف خالد محمد كلية التمريض عن قصة بعنوان / القدر المحتوم

المركز الرابع الطالبة / ريهام خالد زكي كلية الزراعة عن قصة بعنوان / نقطة تحول

المركز الخامس الطالب / ابراهيم احمد ابراهيم كلية الألسن عن قصة بعنوان / ريان .



كما نظمت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب - اللجنة العلمية العليا لاتحاد طلاب الجامعة بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال i hub

زيارة علميه لطلاب الجامعة الى المتحف الجيولوجي المصري والمتحف القومي للحضارة المصرية

لعدد 100 طالب وطالبة من الكليات المختلفة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8/15 .