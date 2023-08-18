التفاصيل الكاملة لطلاق سام أصغري وبريتني سبيرز/ فيديو جراف

كشفت تقارير صحفية عن إطلاق الإيراني سام أصغري تهديدات إلى زوجته الفنانة بريتني سبيرز، بشأن إعلانه تفاصيل محرجة بالنسبة لها فى حال عدم الوصول الى اتفاق جيد فيما يخص طلاقهما .

وكشفت التقارير ان الايراني سام أصغري يعيش حاليا بمفرده ، وجار تجهيز اوراق الطلاق بين الطرفين بعد خلافات نشبت بينهم خلال الفترة الماضية .





وكانت قد نشبت خلافات كبيرة بين بريتني سبيرز ووالدتها بعد ان اتهمتها الأخيرة بأنها وراء الوصاية التي سيطرت على حياتها لمدة 13 عاما ، إلا أنها لم تكن شئونها الشخصية والمادية .

ولمتابعة المزيد حول أسباب طلاق سام أصغري و بريتني سبيرز .. تابع الفيديو جراف التالي: