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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشيد بالمتميزين في أنشطة التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتميزين والفائزين في المسابقات والأنشطة المتعددة على مستوى الجمهورية من طلاب ومنسوبي مدارس التربية والتعليم بكفر الشيخ.

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وكرم محمد عبد الله، وكيل الوزارة والرائد العام لاتحاد طلاب كفر الشيخ، المتميزين في أنشطة التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية، على مستوى المديرية والجمهورية.


جاء ذلك تنفيذا لخطة توجيه عام التربية الاجتماعية للعام الدراسي 2022/2023 بهدف تفعيل شحذ الهمم ومضاعفة الجهود للعمل الجاد والمثمر، وبغرض بث روح المنافسة الهادفة وتطوير العمل المهني، وإثابة المجدين وتكريمهم والإشادة بهم لصالح أبنائنا الطلاب.
 

 

وكرم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، المتميزين في أنشطة التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية من (أعضاء مكتب التوجيه العام- الطلاب- الإخصائيين الاجتماعيين- ورواد الفصول- الرواد العموم)، الفائزين بالمركز الأول على مستوى المديرية والمراكز الأولى على مستوى الجمهورية بحضور كل من سامح داود، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ، وفوزي الطنوبي ، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.


وأشرف على تنفيذ الحفل أسرة توجيه عام التربية الاجتماعية بقيادة محمد الدفراوي، الموجه العام للتربية الاجتماعية، وعزة الدعدر، الموجه الأول المركزي، وحمودة يونس، موجه عام الاتحادات الطلابية، ومسئولي اتحاد الطلاب السيد ياسين، محمد خالد، فتحية محروس، ومحمد زكي، رئيس مكتب الخدمة، وأعضاء المكتب الدكتور نور السنباري، وأسامة السعيد، زينب ندا.

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