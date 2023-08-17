عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تجديد بأمر الرئيس .. ما مهام حسن عبد الله محافظ البنك المركزي؟

حسن عبدالله قائما
حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن مهام محافظ البنك المركزي وذلك وفقا لقانون البنك المركزى، وذلك بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠٢٣ بتجديد تكليف حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام اعتبارا من ١٨ أغسطس ٢٠٢٣.

اشتراطات فى اختيار محافظ البنك المركزي

يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ما يأتي :
(أ) أن يكون مصرياً من أبوين مصريين .

(ب) أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .

(ج) أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ، أو أشهر إعساره أو إفلاسه .

(د) ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بقرار أو بحكم تأديبي نهائي.

(هـ) ألا تكون له او للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته ، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار .

(و) ألا يمتلك هو أو زوجه أو أي من أولاده القصر أسهماً في إحدى الجهات المرخص لها، وفي حالة امتلاكه هو أو زوجه أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليهم التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أي منهم .

(ز) ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أحد مجالس إدارات الجهات المرخص لها ، أو أن يكون من العاملين بها ، أو من يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.

(ح) ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سیاسی .

(ط) ألا يكون عضواً في الحكومة .

مهام محافظ البنك المركزى


تنص المادة (٢٢) على الآتى:
مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بوضع نظم البنك المركزي وسياساته ، والإشراف على تنفيذها ، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة ، وعلى الأخص ما يأتي:
(أ) اعتماد السياسات المالية والاستثمارية للبنك المركزى ، ومراقبة تنفيذها ، واعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها عن مركزه المالي ونتائج أعماله .

(ب) تحديد فئات النقد ومواصفاته وقواعد إصداره وتداوله ، وكيفية تقييم الأصول التي تقابله.

(ج) إصدار اللوائح والقرارات والمعايير والضوابط والتعليمات التنظيمية والرقابية للجهات المرخص لها .

(د) زيادة رأسمال البنك المركزي ، وتكوين الاحتياطيات اللازمة من الأرباح .

(هـ) اعتماد نظم إعداد التقارير المالية وسياسات إدارة المخاطر والالتزام وتكنولوجيا المعلومات والرقابة الداخلية بالبنك المركزي .

(و) اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي ، ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص ، يكون لها استقلال فنی ومالی وإداری ، يصدر بإنشائها وتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المحافظ.

(ز) العمل على ضمان استقلالية وظائف المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر بالبنك المركزي .

(ح) إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المركزى المالية والإدارية والفنية، ولائحة تنظيم التعاقدات، ولائحة العاملين به ، والجزاءات التأديبية الخاصة بهم ، وذلك كله دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في أجهزة الدولة أو في أي جهة أخرى .

(ط)قبول المنح وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية .

البنك المركزي أعضاء مجلس الادارة حسن عبدالله معلومات قانونية الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

بسبب زيزو.. الزمالك يقرب مهاجم الأهلي من الرحيل للدوري السعودي

أمطار رعدية وسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الـ 72 ساعة المقبلة

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

خرج من القائمة.. أحمد شوبير يصدم الجماهير بشأن محمد صلاح

أول رد فعل من زوجة زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ للبنك المركزي

ترشيحاتنا

بشرط واحد.. تامر أمين: اللي عاوز يشتغل يكلمني هوفر ليه فرصة

رئيس بيلاروس: حرب أوكرانيا كان ممكن تجنبها.. ويجب إشراكنا في محادثات السلام

إجراء غير مسبوق.. الكونجرس الأمريكي يتحرك ضد بايدن

الكواليس الأخيرة قبل استشهاد الرائد هشام شتا بأحداث كرداسة.. أسرته تكشف التفاصيل

بيجاملهم .. تامر أمين يدافع عن محمد الحلو بسبب جملة غنائية

تركيا تحذر روسيا بعد هجوم على سفينة لها في البحر الأسود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس دور برد عادي.. طبيب يفجر مفاجأة عن المتحور الجديد في مصر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الاناناس؟

راجعين للحيرة تاني.. هاني الناظر يحذر المتابعين من متحور كورونا الجديد

بجسم ممشوق.. ميرنا جميل تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

استفز المصريين .. حكاية اليوتيوبر التركي ياسين جنكيز وسر كرشه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ