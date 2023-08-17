زلزال مدمر بقوة 6 ريختر يضرب كولومبيا

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس، كولومبيا.

وتعاني كولومبيا في هذا العام من الزلازل المدمرة حيث شهدت البلاد هزات أرضية مدمرة على غرار العديد من الدول مثل تركيا وسوريا.

وفي أبريل الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر في البحر قرب جزيرة كويبا البنمية، وفقا لما أفاد به معهد علوم الأرض بجامعة بنما. حيث شعر بالزلزال العديد من المدن البنمية بما في ذلك العاصمة بنما سيتي.

وفي فبراير من هذا العام، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، مركزه ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا.

وفي 28 مايو الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، شمال كولومبيا. وأضاف المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 85 كيلومتراً.